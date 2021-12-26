空手道｜運動員搭哈薩克「播毒客機」　港日台泰近60選手齊中招

5名空手道港將戰畢哈薩克亞錦賽後，於24日初步確診新冠肺炎，據台灣媒體報道，同樣由哈薩克返台的中華台北空手道隊亦未能倖免，25日下午陸續接獲通知檢測報告呈陽性，目前共有11名選手或教練陸續收治於各醫院。



日前空手道港將包括劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙，檢測報告結果呈陽性後已送院治療，同行10名運動員和3名教練及工作人員被列為密切接觸者，已被送往竹篙灣檢疫中心檢疫。

港將劉知名於Facebook報平安。（空手兄妺-劉知名&劉慕裳Facebook）

由哈薩克亞錦賽返台的中華台北空手道隊，11人染疫，惟不包括隨隊外訓的文姿云（左）。（Getty Images）

據悉，台灣在今天（26日）突然大幅增加23宗境外確診案例，其中11例經指揮中心證實是前往哈薩克參加亞錦賽的中華台北空手道代表隊，包括選手和教練，姓名則未公布。

該隊在今屆亞錦賽有辜翠萍取得銀牌、谷筱霜連續3屆摘銅，不過勇奪東京奧運銅牌的空手道「小清新」文姿云，由於沒有參加亞錦賽，只有隨隊移地訓練，她已向外報平安。

場上充滿殺氣的文姿云，私下也有反差萌的一面。（IG@wen_tzu_yun）

台、日、港、泰累計60人中招

據台灣體育署與國家運動訓練中心的聲明指出，今次赴哈薩克參賽的日本、香港、泰國等代表隊，也相繼傳出有選手確診，有指空手道隊這次很可能是在乘機過程中染疫。

一眾中華台北運動員搭飛機離開哈薩克至韓國仁川轉機，事後得知搭乘該班「有毒客機」的台灣、日本、香港和泰國空手道隊成員，總計多達50至60人確診，其中又以泰國隊的19人最多。

中華台北空手道「小清新」文姿云反差萌的一面：（按圖放大）