澳網｜祖高域入境風波勢升級變外交事件　塞爾維亞總統發文力撐

塞爾維亞「一哥」祖高域日前宣布獲得醫療豁免，有望出戰月中開打的澳洲網球公開賽。不過，劇情峰迴路轉，澳洲邊境當局取消祖高域的簽證，並即將被遣返出境。祖高域不會就此罷休，他的律師已向有關方面提出上訴，而塞爾維亞總統武契奇亦開腔力撐「球王」，表示全國也支持祖高域。



澳網本月中在墨爾本開打，一眾球手近日紛紛抵達澳洲備戰，塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）日前透過社交網站表示，自己獲得醫療豁免，照常入境澳洲。當祖高域抵達當地後，澳洲邊境當局未有讓他入境，並扣留8小時，其後簽證更被取消。

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祖高域面臨被遣返的危機，他被送往墨爾本的隔離酒店，並被當地警方嚴密監控，他的律師團隊立即向當局提出上訴。澳洲媒體《WA Today》透露近日亦有不少球員獲得醫療豁免後，順利入境澳洲，唯獨是祖高域闖關失敗，不禁令人有「大細超」的想法。

祖高域衝擊這10座澳網冠軍再有阻滯。（資料圖片／Getty Images）

祖高域在塞爾維亞地位崇高，被拒入境一事連總統武契奇（Aleksandar Vucic）也要發聲，透過社交網站力撐祖高域，直言以一切方法協助他，「我剛與他（祖高域）通電話，我向他說整個塞爾維亞也支持他，我們會採取所有方法協助他，阻止外界對世界上最佳的網球員作出騷擾，我們全國將為祖高域﹑正義及真相而戰。」

塞爾維亞總統亦介入事件，看來已升級至外交層面。澳洲總理莫里森早前強調，沒有人可以凌駕規矩，連祖高域也要乖乖聽話。

塞爾維亞總統發文力撐祖高域，並表示盡一切方法協助他。（Instagram截圖）

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