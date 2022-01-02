網球｜大坂直美談美網奪冠力挺細威失態　外界對男女選手雙重標準

日本網球女將大坂直美日前在《VS Voices》電台節目中，談起2018年美網成名戰，當時「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）在決賽落敗的失態，幾乎毀掉了大坂直美初次摘冠的喜悅。

不過大坂為「細威」平反，認為那是傳媒故意放大審視「細威」，對待男女選手雙重標準。



4個大滿貫冠軍得主大坂直美，在2018年美網決賽上以直落兩盤擊敗名將莎蓮娜威廉絲，是她的成名作。她日前在節目上重提此事時，為「細威」講好說話。

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比賽中「細威」與主裁判爭吵，頒獎時美國主場觀眾噓聲大作，搞不清楚狀況的大坂直美被嚇哭。（Getty Images）

相信不少球迷還記得那經典一役，比賽中「細威」屢次跟主裁判爭拗，令比賽完全失焦，球迷由賽事中途至頒獎禮均對她喝倒采。事件蓋過初嘗大滿貫冠軍的喜悅，當時20歲的大坂直美領獎時爆喊一幕，歷歷在目。

大坂直美認為傳媒對男女運動員雙重標準，「如果是一個男選手那樣做，就不會被報道得那麼大了。其實有男選手做過更過分的事，包括去年和今年（2020和2021年），有些事根本沒被報道。」

【回看2018年美網決賽……】 （按圖放大）

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被視為是「細威」接班人的她續說：「我不知道是否因為她是『細威』，或是大家喜歡報道負面新聞，我不覺得如果我們兩個是男球手，會有一樣的結果。」

當時「細威」與主裁判拉莫斯（Carlos Ramos）爭吵，「細威」怒罵拉莫斯是「小偷」，賽後因3次警告而被罰款13,100美元（約10萬港元），同時美網決定不再讓拉莫斯參與小威的比賽。大坂直美說：「大家對她很有興趣，不管她做什麼都會引起注意，很不幸是那種時刻被大家注意到。」

大坂直美去年9月在美網被淘汰後，就沒有再參加任何賽事，她已準備好挑戰一月的澳網。（Getty Images）

抵澳洲備戰澳網爭衞冕

「細威」當時因此遭到媒體批評，不過世界「一哥」祖高域（Novak Djokovic）的負面新聞不比前者少，祖高域在去年美網誤擊女司線員而被「DQ」（取消參賽資格），先前輕視防疫的風波都遭媒體大肆嘲笑，並沒因為他是男性而放過他。

去年9月在美網被淘汰後，大坂直美就未再參加任何網球賽事，不過她在IG上發文表示，自己已準備好網球四大滿貫首戰——澳網的挑戰。澳網將在1月17日展開，大坂直美日前已經抵達澳洲，急不及待力爭衛冕。