網球︱俄女將注射疫苗未獲認可禁戰澳網　奧運金牌接種後仍中招

網球一哥祖高域堅持拒打疫苗，能否獲准參加澳洲網球公開賽目前仍未有定案。一波未平，一波又起，俄羅斯女將華希恩施華（Natalia Vikhlyantseva）打了疫苗，一樣不能參賽，原因是：有關疫苗不獲澳網大會認可。

新冠病毒持續變種下，已注射疫苗並不等於免疫，東京奧運網球女單金牌得主芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）便是如此，而且更有頗嚴重病徵。



祖高域是少數仍拒絕打疫苗的運動員，他能否到澳洲衛冕仍是疑問。（Getty Images）

近日新冠疫情再在歐美各地爆發，拿度、拉度簡奴等多位星級球手，近日接連確診，養傷多時的拿度，日前已明言「不能保證出戰澳網」，如今受感染之下，澳洲之行相信難望成行。

在此之前，同在養傷中的兩大名將費達拿和莎蓮威廉斯已宣布棄戰2022澳網，前列球手方面，奧地利球手添姆（Dominic Thiem）、瑞士球手華雲卡（Stanislas Wawrinka）、2019美網女單冠軍安迪莉絲古（Bianca Andreescu）、現時世界排名第四的卡露蓮娜比列絲高娃（Karolina Pliskova），均受傷患困擾未能出戰，如今連拿度也很大機會避戰，無論祖高域最終能否成行，今屆賽事注定星光大減。

俄羅斯女將華希恩施華即使注射了疫苗，卻仍未能參加2022澳網。（Getty Images）

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俄國產疫苗不獲承認

沒有疫苗，沒有參賽資格，大家都明，偏偏俄羅斯美女球手華希恩施華已接種疫苗，卻仍不獲今屆澳網出賽權利。

澳洲政府對防疫要求十分嚴格，明年1月上演的澳洲網球公開賽規定，球手、所有相關工作人員和入場觀眾，均必須打齊針才可入場。24歲的華希恩施華在Twitter發文稱，「不幸地，我不會參與今屆澳網。我滿意自己過去幾個比賽打出的水平，也希望出戰澳網，可是Sputnik（疫苗）尚未獲承認。」

Sputnik是俄羅斯出產的疫苗，2020年12月量產，在俄國本土使用並輸出多國。目前生產商仍有待本月底向世界衛生組織（WHO）提交最新臨床數據，才有望獲得該組織承認。

目前在澳洲獲確認的疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、摩德納（Moderna）和楊森（Janssen）等大藥廠出品，中國疫苗科興、中國生物（Sino Biopharm）、印度血清研究所的阿斯利康和印度生物技術公司Bharat Biotech出產的Covaxin，同在澳洲獲認可。

東京奧運女單金牌得主芭蓮達賓錫稱，她已注射疫苗，卻仍感染新冠肺炎。（Getty Images）

來自瑞士的芭蓮達賓錫，周二（21日）在Twitter公布確診的消息，「大家好！我只想告訴大家，即使已注射疫苗，我還是染上新冠肺炎。目前正在隔離中並盡力做好一切防疫措施。」

這位東京奧運網球女單金牌得主更稱，「目前我的病徵頗為嚴重，發燒、出疹和發冷。這個時機感染實在不理想，我已進入澳網最後備戰階段，當我康復及完成隔離後，會盡快出發起程到澳洲。」2022澳網將於1月17日展開，並在1月30日完成整個賽事。

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