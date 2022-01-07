澳網｜祖高域終於有人撐　世界排名133朋友送暖「頂住，兄弟」

世界第一祖高域（Novak Djokovic）因無法交出免打疫苗的有效醫療豁免文件，遭到澳洲拒簽、目前遭扣留在防疫酒店，承受外界極大壓力。對此世界排名133的加拿大球手Vasek Pospisil今日出面送暖：「兄弟，頂住！」
塞爾維亞網球名將祖高域透過醫療豁免入境澳洲參加澳網，惹起當地民眾反對，結果他在入境後即被扣留，終被澳洲取消簽證，更面臨被遣返出境，有待周一（10日）上訴結果出爐。
祖高域醫療豁免與到埗被扣留一事，引起各界軒然大波，除了澳洲當地人對醫療豁免感到憤怒外，不少網民亦把這名9屆澳網冠軍得主當笑話看。正當各界熱論時，世界排名第133位的加拿大球手Vasek Pospisil在社交媒體送暖。
他在Twitter寫道：「就算過去30小時內有很多討論，但他是我的朋友、PTPA（職業網球運動員協會）的聯合創辦人，也是一個令人自豪的塞爾維亞人。我祝福他，以及所有東正教的信仰者，聖誕節快樂。兄弟，要堅強！」
Vasek Pospisil亦在Twitter回應留言，指自己已為母親與其他人着想而接種了疫苗，他坦言人們在處理祖高域這一事上太差，無論是那些Memes抑或報道的標題，「他是我們偉大的冠軍，同時他也只是一個人。」
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