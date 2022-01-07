澳網︱祖高域被取消簽證疑未打疫苗　拿度：他要為決定承擔後果

塞爾維亞網球手祖高域（Novak Djokovic）透過醫療豁免入境澳洲參賽，卻疑因未打疫苗遭取消簽證。其對手之一西班牙球手拿度表示，祖高域應為自己的選擇負責。



祖高域過往曾高調反對強制接種疫苗，前年曾確診新冠肺炎，至今仍拒絕透露是否已打針。

他日前宣布獲得醫療豁免，飛抵墨爾本出戰月中開打的澳洲網球公開賽，惹起當地民眾反對。結果他入境後即被拘留，終被澳洲取消簽證，更面臨被遣返出境，有待上訴結果出爐。

祖高域衝擊第10座澳網冠軍有阻滯。（資料圖片／Getty Images）

早已入境澳洲參加熱身賽Melbourne Summer Set的另一著名球手拿度（Rafael Nadel）被問起祖高域的情況，他表示自己不清楚事件細節，所以不想說太多，「我認為只要祖高域想，他肯定能無憂無慮地在澳洲打波。」

拿度稱自己並不樂見祖高域遭拘留，但強調這有因有果。「他早在數個月前就知道會發生這情況，但他還是這樣做了決定。這是所有人的自由，可是他要承擔所有後果。」

拿度早已入境澳洲，正在墨爾本打一項熱身賽，為澳網備戰。（Getty Images）

這位跟祖高域與費達拿一樣，取下20座大滿貫錦標的球手指出，全球正面對挑戰，不少家庭在這兩年疫情間都過得艱難，因此認為祖高域引起澳洲人不滿「很正常」。

他看似是想說服祖高域接種疫苗，「這個世界承受的經已夠多，我相信打疫苗是唯一停止疫情的方法。」

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