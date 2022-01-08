澳網｜祖高域入境後首度開腔　法國唱反調：沒打疫苗可打法網

世界球王祖高域以醫療豁免入境掀起風波，他在5日抵達澳洲後因不符防疫入境規定，簽證遭撤銷，能否在本月17日開打的澳網出賽起暗湧。他在昨晚（7日）首度就被扣留一事於社交媒體發表。



爭取第十次贏得賽事及破紀錄的第21個大滿貫錦標的祖高域，在周一法院聽證會前，被扣留在酒店，他昨晚首度打破沉默在Instagram發限時動態，以塞爾維亞語和英語表示：「感謝世界各地人們的持續支持，我有收到，非常感激」。

澳網｜祖高域入境風波勢升級變外交事件 塞爾維亞總統發文力撐

不少人對澳洲處理世界球王祖高域一事上有爭議。（Getty Images）

昨日正值東正教聖誕節，他亦在IG祝賀大家聖誕快樂。

祖高域曾表態反新冠疫苗，稱取得澳網主辦單位的醫療豁免，惟澳洲當局指該世界球王於墨爾本機場未能出示相關證明而被扣留，不只引發起塞爾維亞與澳洲的外交風波，不少塞爾維亞人與球迷更發起示威活動聲援球王。

祖高域昨夜在IG發文，感謝世界各地支持者的支持。（截圖）

據外媒報道，法國則與澳洲唱反調，指被澳洲拒絕的祖高域要前來法國參與法網也沒有問題。

法國體育部長Roxana Maracineanu表示，根據國際網球總會（ITF）的比賽規定，未接種疫苗的選手可以入境法國參加5月的法國公開賽。

法國體育部長指沒有接種疫苗的祖高域可以入境。（Getty Images）

雖然法國沒有禁止未接種疫苗者入境，但相較於接種過疫苗的人，未接種者必須面對更嚴格防疫限制。

該法國體育部長對法國新聞廣播台說：「祖高域與接種了疫苗的選手，受到的大會安排不會相同，但他被准許在法網比賽，因為防疫泡泡的規定允許他參賽。」