【棒球】踏出平權第一步　傳紐約洋基欽點女教頭任小聯盟主帥

棒球運動向來「男尊女卑」，女子棒球鮮有關注，而職場上的女教練亦少之又少。不過據美國媒體報道，紐約洋基隊即將委任小聯盟打擊教練波高域（Rachel Balkovec）小聯盟1A坦帕灣鰱魚（Tampa Tarpons）總教練一職，為美國棒球創先河。



女性要走入棒球界職場，往往只能在物理治療或球隊事務範疇上佔一席，惟此狀況即將有所變動。

波高域（Rachel Balkovec）很大機會出任小聯盟1A坦帕大海鰱隊總教練一職。（Instagram）

盛傳MBL洋基隊將委派波高域為小聯盟（MiLB）1A坦帕灣鰱魚（Tampa Tarpons）的總教練，當年這名女教頭出任這支小聯盟球隊的打擊教練時，已引起鬨動。如今洋基再讓棒球歷史寫下新篇章，令不少棒球女性也感振奮。

34歲的波高域在棒球圈已有10年經歷。（Instagram）

此前獨立聯盟雖曾出現過Jennie Finch、Justine Siegel等短期客席女總教練，但是次波高域卻是小聯盟史上首個正職女主帥。

34歲的波高域在棒球圈已有10年經歷，包括在紅雀隊和太空人隊擔任過體能教練，也曾經去澳洲職棒執教。