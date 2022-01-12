塞拉利昂門將滴水不漏　超強身手零封馬列斯一戰成名｜非洲國家盃

塞拉利昂門將尼巴利卡馬拉（Nbalie Kamara）一戰成名！在非洲國家盃E首輪分組賽，塞拉利昂挑戰勁旅阿爾及利亞，全場捱打，但22歲的尼巴利卡馬拉展現極佳身手，高接低擋，全場造出7次撲救，幫塞拉利昂力保不失，與阿爾及利亞踢成0：0，他在賽後更當選最佳球員。



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阿爾及利亞是上屆冠軍，陣中擁有馬列斯等好手，首戰面對實力較弱的塞拉利昂，看來「容易食」，結果吃盡苦頭，久攻不下。塞拉利昂能夠守和阿爾及利亞並令馬列斯啞火，最大功臣肯定是門將尼巴利卡馬拉。

尼巴利卡馬拉衝出禁區，用頭槌解圍。（美聯社）

塞拉利昂今場控球只得33%，面對阿爾及利亞近20次攻門，尼巴利卡馬拉將當中7次中目標埋門撲出，成為自2015年那屆以來，單場撲救最多兼保持不失球的非國盃門將。據統計，阿爾及利亞今場的預期入球（expected goals）有1.3球，但在尼巴利卡馬拉的優異表現下，一個入球也沒有出現。尼巴利卡馬拉還是塞拉利昂全隊觸球最多的球員，有48次。

【齊睇尼巴利卡馬拉今屆精彩鏡頭（按下圖）】

Man of the match Mohamed Nbalie Kamara



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22歲的尼巴利卡馬拉眾望所歸地當選今場最佳球員，一度落淚，他亦憑這場一戰成名，廣受各地傳媒關注，獲得大量網民討論。他身高1.87米，還未出國落班，現在塞拉利昂國內球會East End Lions效力，今仗是他第10次為國披甲，也是他人生首場非國盃比賽。

憑這場的表現，相信可以為他爭取到外流歐洲的機會。