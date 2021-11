足球熱話︱高普稱非洲國家盃僅為「盃仔」　遭非裔記者嚴辭痛斥

利物浦領隊高普向來予人印象面面俱圓,鮮有失言的時候,不過他日前嘲諷非洲國家盃是隻「盃仔」,惹來一位非裔記者在記者會上嚴辭痛斥。即使他之後加以解釋,仍難免罕有地觸發一次「關公災難」。



高普形容非洲國家盃是「盃仔一隻」,引發公關災難。(Getty Images)

高普一句話激嬲12億人?

利物浦在歐聯2:0擊敗波圖後的記者會,以巴黎為基地的黑人記者巴巴端迪(Ojora Babatunde)向高普提問:「Jurgen你好,你在賽前記者會上,形容非洲國家盃是『小型盃賽(little tournament)』,我認為是對非洲球員的侮辱,對非洲球迷的侮辱,對非洲人民的侮辱,我認為你欠非洲大陸一個道歉。」

高普見對方怒氣沖沖,隨即喝止對方:「停,停,停(Stop, stop, stop),我完全沒有這個意思。老實說,我不明白你為何會有這個想法。」他解釋,「我根本不是這個意思,我想說的完全不是非洲國家盃是個『小型盃賽』或指非洲大陸是個小地方,完全不是這樣。」

非洲國家盃利物浦一次過失去文尼、沙拿和基達三大要員,高普難免有怨言。(Getty Images)

失去最佳球員的無奈

「如果你看完整個記者會,或許會明白我的意思是:由現在開始到明年3月也沒有國際賽周期」,高普稱,「我說:『噢,1月還有個小型盃賽(oh there's a little tournament in January)』,所指不是賽事無關重要,只是以諷刺方式表達尚有一個國家隊比賽。那是個重要賽事,在那賽事我們失去陣中最佳球員。」

巴巴端迪對高普的解釋毫不賣帳,咄咄逼人地狙擊,「有關歐洲的你一定不會那樣說,你才不會說『歐洲的一項小型盃賽(a little tournament in Europe)』。」高普見對方來勢洶洶,索性推說言語不通,「我並非以英文為母語(I am not a native speaker),如果你要強行錯誤理解我,你經常可以那樣做。」

記者巴巴端迪在歐聯賽後記者會上要求高普向非洲人民道歉。(Instagram@ojb.sport)

利物浦最害怕的賽事

「我知道我永遠不會那樣去想,老實說我不明白為何你會那樣想,那是真的不OK,我永遠不會那樣做。」高普說到這裏也有點激動了,「那並非我的意圖,但你嘗試扭曲它,那樣真的非常不好。」

事實上,任何利物浦球迷對待非洲國家盃的心情也跟高普沒分別。紅軍陣中擁有埃及之王沙拿,塞內加爾射手文尼,畿內亞中場發電機拿比基達,3人均是利物浦的重要成員,尤其是沙拿和文尼兩位前線要員。非洲國家盃在明年1月9日至2月6日上演,意味3位球員有機會缺陣長達1個月,對主力陣容吃緊的利物浦而言,是個不小的衝擊,高普的無奈也不難理解。

