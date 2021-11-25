足球熱話︱高普稱非洲國家盃僅為「盃仔」　遭非裔記者嚴辭痛斥

利物浦領隊高普向來予人印象面面俱圓，鮮有失言的時候，不過他日前嘲諷非洲國家盃是隻「盃仔」，惹來一位非裔記者在記者會上嚴辭痛斥。即使他之後加以解釋，仍難免罕有地觸發一次「關公災難」。



高普形容非洲國家盃是「盃仔一隻」，引發公關災難。（Getty Images）

高普一句話激嬲12億人？

利物浦在歐聯2：0擊敗波圖後的記者會，以巴黎為基地的黑人記者巴巴端迪（Ojora Babatunde）向高普提問：「Jurgen你好，你在賽前記者會上，形容非洲國家盃是『小型盃賽（little tournament）』，我認為是對非洲球員的侮辱，對非洲球迷的侮辱，對非洲人民的侮辱，我認為你欠非洲大陸一個道歉。」

高普見對方怒氣沖沖，隨即喝止對方：「停，停，停（Stop, stop, stop），我完全沒有這個意思。老實說，我不明白你為何會有這個想法。」他解釋，「我根本不是這個意思，我想說的完全不是非洲國家盃是個『小型盃賽』或指非洲大陸是個小地方，完全不是這樣。」

非洲國家盃利物浦一次過失去文尼、沙拿和基達三大要員，高普難免有怨言。（Getty Images）

失去最佳球員的無奈

「如果你看完整個記者會，或許會明白我的意思是：由現在開始到明年3月也沒有國際賽周期」，高普稱，「我說：『噢，1月還有個小型盃賽（oh there's a little tournament in January）』，所指不是賽事無關重要，只是以諷刺方式表達尚有一個國家隊比賽。那是個重要賽事，在那賽事我們失去陣中最佳球員。」

巴巴端迪對高普的解釋毫不賣帳，咄咄逼人地狙擊，「有關歐洲的你一定不會那樣說，你才不會說『歐洲的一項小型盃賽（a little tournament in Europe）』。」高普見對方來勢洶洶，索性推說言語不通，「我並非以英文為母語（I am not a native speaker），如果你要強行錯誤理解我，你經常可以那樣做。」

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記者巴巴端迪在歐聯賽後記者會上要求高普向非洲人民道歉。（Instagram＠ojb.sport）

利物浦最害怕的賽事

「我知道我永遠不會那樣去想，老實說我不明白為何你會那樣想，那是真的不OK，我永遠不會那樣做。」高普說到這裏也有點激動了，「那並非我的意圖，但你嘗試扭曲它，那樣真的非常不好。」

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事實上，任何利物浦球迷對待非洲國家盃的心情也跟高普沒分別。紅軍陣中擁有埃及之王沙拿，塞內加爾射手文尼，畿內亞中場發電機拿比基達，3人均是利物浦的重要成員，尤其是沙拿和文尼兩位前線要員。非洲國家盃在明年1月9日至2月6日上演，意味3位球員有機會缺陣長達1個月，對主力陣容吃緊的利物浦而言，是個不小的衝擊，高普的無奈也不難理解。

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