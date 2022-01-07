非洲國家盃｜奧巴美揚連環不幸事件　抵喀麥隆驗出確診染疫

奧巴美揚一個月內在阿仙奴經歷被雪藏及「搣柴」，疊埋心水為國效力，以為換個地方有好轉，原來是沒有最差，只有更差。這名加蓬射手抵達喀麥隆後，隨即確診感染新冠肺炎。
奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）因為紀律問題被雪藏，其後與阿仙奴主帥阿迪達的關係極速惡化，連隊長一職也被褫奪，一個月內由隊長變棄將。32歲的奧巴美揚提早向加蓬國家隊報到，準備即將開鑼的非洲國家盃。
離開傷心地，以為換個環境有好轉，豈料奧巴繼續「黑氣」纏身。加蓬國家隊日前抵達主辦國喀麥隆，奧巴美揚與效力尼斯的隊友勒美拿（Mario Lemina）齊齊確診新冠肺炎，加蓬主教練向傳媒透露兩人沒有病徵，並在酒店房間接受隔離。
為備戰非國盃，加蓬早前在杜拜集訓，而奧巴與勒美拿曾經一同「開P」狂歡，結果二人齊齊染疫，篤定錯過對科摩羅（Comoros）及加納兩場分組賽。
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