非洲國家盃｜艾度亞文迪賽前確診　賽會辣招應對比賽人數不足

非洲國家盃在疫情下揭幕，加蓬的奧巴美揚早前確診新冠肺炎，效力車路士的塞內加爾門將艾度亞文迪同樣確診，篤定缺陣對津巴布韋的首場分組賽。
非國盃大會方面早前公布指引，只要每有11名球員上陣便要出賽，隨時有球員串演門將。
疫情橫行，非洲國家盃在喀麥隆開鑼，加蓬尖刀奧巴美揚早在開賽前已染疫，如今再添英超兵確診個案，效力車路士的門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）病毒測試呈陽性，篤定無緣今晚（10日）B組首場對津巴布韋的分組賽。
除了艾度亞文迪，塞內加爾隊長高列巴尼（Kalidou Koulibaly）及迪特希奧（Famara Diedhiou）同樣確診。
塞內加爾合共9人因染疫缺陣，主教練施斯（Ailou Cisse）坦言形勢嚴峻，「形勢是困難及複雜，但我們將派出最強陣容出戰，對競爭力方面有信心。」
疫情下開賽，非洲國家盃賽會方面亦有關於確診的指引，每隊球隊只要足11人的話，便必定要出賽，11人當中不包括門將，換言之有機會找球員串演守門員的位置。一旦球隊不足11人的話，將不設補賽，該仗便會判罰0：2落敗。
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