「巴基之星」中東退役　性格巨星憑旋風後勁與「罷工」留名｜賽馬

「巴基之星」不是馬王，但對馬迷，甚至非馬迷，印象比馬王更深。初出一仗以誇張姿態後來居上輕勝，註定競賽生涯不平凡。比起兩勝一級賽，兩度出閘後自行停步，更令馬迷印象尤深，又愛又恨。

上月在杜拜再度展現「性格巨星」一面，自行「收工」後，現年9歲的「巴基之星」宣布退役。



「巴基之星」於2019年11月二級賽馬會短途錦標出閘後不願競跑，不久在香港退役。馬主丁志強決定讓愛駒到阿聯酋延續競賽生涯，惟20年11月於彼邦復出，至上月才第二次上陣。惟「巴基之星」出閘後不久故態復萌，不理騎師自行收停，四足竪立。據報，當地馬會賽後禁止「巴基之星」報名。

「巴基之星」在上月初於阿布扎比出賽，再次於出閘後收步。（影片截圖）

出閘後罷跑，可算「巴基之星劇場」經典之一。牠出自香港賽馬會舉行的國際拍賣會，2016年回歸紀念日出道首仗，在新馬賽大墮後，在直路逢馬過馬，輕鬆勝出，令馬壇驚奇。

3歲的巴基之星，初出一鳴驚人。（影片截圖）

日語中「大外一氣」形容早段墮後、最後直路一舉反勝的姿態。「巴基之星」16/17賽季，生涯第二仗重演，惟接下來3仗面對較強對手，僅得兩次亞軍。「巴基之星」該季參戰只限4歲馬參加經典系列賽事，在次關經典盃及尾關打吡大賽，同樣後追不及，屈居當季成為三冠王的「佳龍駒」後得亞軍。但「巴基之星」的血統來自歐洲，一般擁有足夠長力，該季代表香港出戰女皇盃，僅負予日本代表「新寫實派」。以為前途一片光明，季尾三級賽精英碟卻首度罷跑。

抄出大外檔，靠一條直路爆贏群駒，是「巴基之星」早期的標誌。（資料圖片／陳焯煇攝）

「巴基之星」在冠軍騎師莫雷拉策騎下，出閘後不久收慢，更意欲收停。莫雷拉指為免「巴基之星」習慣收停，明知落敗仍多番用鞭催策，才使牠勉強跑完。為此，丁志強從美國請來馴馬師跟馬匹「傳心」，希望解決問題。傳心術是否存在，有效無效，不得而知。但「巴基之星」在17/18賽季展現真本領，季末連勝兩項一級賽女皇盃及遮打盃，而且兩仗都沿途守在領放馬後，直路突圍。

巴基之星勝出女皇盃，過程兵不血刃，令馬迷血脈沸騰。（Getty Images）

可是，踏入6歲（18/19賽季），「巴基之星」不進反退，旋風式後勁消失。季中轉換練馬師無大幫助，全季9戰僅在二級賽主席錦標跑入季軍。7歲（19/20賽季）時從中長途轉戰短途，但該季第二仗出戰馬會短途錦標，出閘後跑了不夠百米便再現老毛病，不受催策自行收步。第二次在陣上罷跑，在港競賽生涯亦作結。

「巴基之星」累積出賽29次，得5勝5亞1季7殿。駐杜拜的賽馬記者Laura King在twitter報道，「巴基之星」已正式退役，將會送到澳洲墨爾本的退役馬牧場Living Legends 頤養天年。該處為不少香港馬主為賽駒安排的退休地，「美麗傳承」、「精英大師」等一代名駒都在該處享受退休生活。