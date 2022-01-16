歐陽耀沖簽約J3球隊8個月　未曾入選比賽名單仍獲續約｜足球熱話

曾代表香港出戰足球國際賽的歐陽耀沖，去年簽約日本第3級聯賽（J3）、半職業的YSCC橫濱，是他個人生涯繼在葡甲及中超落班後，第三度外流。

雖然整個2021球季都未曾入選過比賽名單，但他仍獲續約。



現年32歲的歐陽耀沖，在2021年4月簽約J3球隊YSCC橫濱，成為首位登陸日本職業聯賽的香港球員。雖然有參與操練，但「歐沖」簽約至今，一直未能進入J3賽事的大軍名單，但周日（16日）仍獲球會宣布在2022球季留用，外界對於他獲續約也感意外。

歐陽耀沖獲YSCC續約。（twitter＠yscc1986）

歐沖透過YSCC官網發表感言：「自2021年季中加盟以來，謝謝大家的歡迎，我們會一起為這大家庭而戰，我也會繼續學好日本足球和日語，全心應戰，並盡力為球會付出，謝謝大家支持。天道酬勤！」

歐沖加盟之初，曾答應會一直跟球迷分享在日生活，又開設Youtube頻道分享留日片段，但自2021年6月分享自己的首課操練、和同年9月上載與其他隊友互動及拍攝賽會選手圖鑑的影片後，就一直沒有更新。