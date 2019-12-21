【港足日與夜．歐陽耀冲】神之子的敗部復活戰　外闖野望從未終止

距港足在2009年東亞足球錦標賽歷史性封王，剛好10年。 無獨有偶，當年以隊長身分率隊擊敗日本隊創下傳奇的歐陽耀冲，在今屆東亞錦期間赴日試腳。 10年又過去，東亞運金牌光芒淡去，外闖葡甲、中超的光環不再後，30歲的「歐冲」相信只有自己能讓自己發光。 香港01記者葉詩敏 千葉直擊

「敗部復活」，有留意日本聯賽的球迷對這日語四字詞該不會陌生，它意指在雙淘汰制的比賽，落敗一場後從「敗部組（負方賽）」贏到最後摘冠，現在泛指在劣勢中扭轉局面。



歐陽耀冲的「神之子」足球故事，由09年東亞運臂戴隊長臂章帶領港隊奪冠展開，效力班霸南華時期曾助球隊在當年港甲3連霸、先後勇闖葡萄牙甲組聯賽球會葡萄牙體育會，以及中超的貴州恆豐智誠，近乎實現了大部分香港足球員的夢想，既是「神之子」也是「天之驕子」。

回流香港約1年半，與其沉醉在已褪色的回憶世界，他繼續尋求「復活」機會。

歐陽耀冲，以隊長身分在09年東亞運摘下金牌的傳奇故事主角之一。（葉詩敏攝）

時移世易，10年來東亞運金牌成員各自修行，歐冲10年間先後在葡甲和中超落班，是本地球壇一時佳話。（葉詩敏攝）

日本冬日的陽光灑落在公園的草地上，「歐冲」正與標準流浪隊友彭林林一起在試腳前一天作輕量訓練。二人獲J League邀請到日本職業足球員工會（JPFA）主辦的TRY OUT（測試日）試腳，歐冲認為30歲的最後一個月，也許會迎來轉捩點，「男人三十而立，就是這個機會了。」坐在公園長櫈的他笑道。

以為女生才會對年齡斤斤計較，原來男生都會有個To-Do-List。如他所言，年少時的他在香港贏過聯賽冠軍、擔當過港隊主力，只有外闖才有新挑戰。「當時覺得已贏盡所有錦標，沒有太大動力去推動自己，老實說在南華多年不算很努力過。」直至踏出香港進軍葡甲一刻，因著捱苦競爭主力位置，天之驕子才明白「一生懸命」的奧秘。

30歲的歐冲，臉上未有留下歲月的痕跡，這些年來內心深處卻有了轉變。（葉詩敏攝）

這天訪問拍攝在蘇我一公園，問他對一日後的試腳可有緊張，「不太緊張，盡量享受吧！」（葉詩敏攝）

見識過更好不甘回流 「還想證明自己」

未知是真的三十而立、性格慢熱抑或這些年的經歷使然，與同期球員相比，「歐冲」比想像中多了一份淡然；與年僅21歲的彭林林走在一起，更顯歷練。筆者入行時，他早已衝出香港，因此對眼前這名球員不大熟悉，老實說只知道大家讀過的故事，加上主觀印象「型型哋」外形不俗，早年也曾與不少網民一樣有片面的看法；這次在千葉，終於一手「Fact Check」。

5年前獨闖葡甲葡萄牙體育會的「歐冲」，25歲便成為繼張子岱與威廉臣後，歷來第3位登陸歐洲職業聯賽的本地球員，風頭一時無兩。直到3年前加盟貴州恆豐智誠，卻不幸因左膝十字韌帶撕裂而休戰，及後轉戰預備組，又因中國足協修改外援政策，球會只能註冊1名港澳台球員，球會終選擇另一港將法圖斯，「歐冲」去年終回流港超聯。

見他坦承南華時期的年少輕狂，也直接問他回流後會否因反差太大而失落。「當然會⋯⋯這一年半，一開頭都開心的，香港始終是自己的家，在這裏生活是好的，但在足球方面則不然。」外闖的野心，其實早在青年隊時已萌生，「小時候代表港隊出去比賽，已經覺得為什麼對中東球隊都要死守，為什麼要覺得無得踢呢？便有感自己不像是在踢波，而是在陪跑。我很想有進步，所以外闖的念頭從沒消失過。」土生土長的他不是不愛香港，只是很早便認清了現實，外闖才能攀得更高走得更遠。

簽幾年掛靴便做教練、講下波，我都想穩定，但對足球真的穩定不到。 歐陽耀冲

兩年前回流香港，「香港始終是自己的家，在這裏生活是好的，但足球不是。」歐陽耀冲坦言。（葉詩敏攝）

可是，在葡萄牙沒有上演一球成名的情節，劇情峰迴路轉跳到中甲在失去正選。回流嘛，好比人生倒退，「回來後都有一點失望和不甘心，畢竟之前在國內無論是設備、資源各方面都很好，加上開季踢了幾場表現不錯，可惜受傷後，即使傷癒也苦無機會上陣，所以都很希望能再有機會於國內踢球，證明自己。」

由國內球會的真草球場、完善設備和宿舍、作客下榻酒店有球會廚師準備賽前膳食，他開玩笑道：「以前是坐飛機去作客，不是坐巴士、坐車去深水埗，落差都幾大的。」感覺有點似是敗走回來，問他不多不少可有介意他人目光，他坦言：「都沒太介意，因為我知道沒什麼人會明白，香港球員外流的不太多，球迷更加不會明白，所以我覺得做到我自己想做的事就夠了，但都好多謝還有球迷支持我。」

與流浪隊友彭林林一起赴日試腳，30歲的歐冲說或許是三字頭的轉捩點。（葉詩敏攝）

試腳在J2球會千葉市原主場進行，二人對能踏入J League球場踢球感到興奮。（葉詩敏攝）

回來後他珍惜所有踢球的機會，只是從沒放棄過表現自己、爭取外闖的機會。大概好比有人渴望出國讀書見識世界，有人想周遊列國，不難理解「外國的月亮特別圓」的想法，更何況是不進則退的香港足球發展。訪問中他說了不下7、8次渴望再外闖，可是他比任何嘴邊說說的人更清楚，外流這回事談何容易，「你看我之前在南華基本上場場都踢，也是很多年的港隊主力，本地各項冠軍也捧過，但那時候都出不了去，是因為在香港踢波，你不主動根本無人會找你。」

足球野心家 放棄長約主動尋求外闖

曾到中國內地、韓國試腳，他說今次日本之行是返港落班後第4次。筆者也認同做人一定要有理想，不要在不該平淡的年紀做平淡的事情，「28歲後意識到時間愈來愈少，出去踢球的機會也愈來愈少，外面球隊簽你會較難，所以都開始有點緊張，又放棄了不少本地球會的合約。」

不願被長約綁死，希望有日得到外流機會時能動身就走，「之前有球會找我，人工絕對不差，但要簽長約也就拒絕了。對還有野心的我來說，不想放棄出外的野心，錢還有機會以後再賺到，為什麼不再去搏一次呢？」聽他說完這回，實在喜歡他口中的「野心」。

是的，「沒有夢想同咸魚有咩分別」，可是夢想這兩字說來太虛無，足球員該要有野心，野心意味行動力、貪望、進取。日本足球，正是因為「J League百年構想」、「2050年奪得世界盃冠軍」的「野望」（野心），加上務實行動，而能在十多年間躍登亞洲之巔。

「神之子」歐冲在關鍵時刻沒讓人失望，於首場7人賽測試即取得全場第一球，展現野心。（葉詩敏攝）

在轉移到大場的11人賽「滿場飛」，積極進攻的歐冲大放異彩。（葉詩敏攝）

時鐘指針轉動一周後依舊循環往復，可是人生逝去的時光不可倒退，30歲的歐陽耀冲更清楚自己想走怎樣的路，他從來不甘於平凡，「中超回流後其實可找到一份不錯的合約、簽幾年掛靴便做教練、講下波，我都想穩定，但對於足球真的穩定不到。在香港踢了多年，錦標贏又贏過了，你問我在香港有什麼要挑戰，我真的想不出來。香港足球先生？是想要的，但不是現在最想做的事，做到又點呢？我想自己行第二條路。」

「日本踢球是夢想。」他也是對日本足球有情意結的香港球員之一，三浦知良、中村俊輔，是80、90年代男生的集體回憶。（葉詩敏攝）

頓時想起「廚師」這條路，他曾在2017年開設餐廳為日後退役打算，網上負評不絕，更多了被球迷嘲諷的「廚師」稱號。「就算上網看到有人罵我，我都幾開心的，至少球迷從來沒有忘記過我。講真都走了4、5年，重返港隊的機會都很微，但大家都會留意我。好與不好的評論，我都是開心的，總有人會不喜歡你。」

你會說他不是傳奇球星高比拜仁，什麼「Haters gonna hate」只是自辯；個人卻相信「If everybody likes you, you're doing it wrong.」，做自己就好。我笑說他跟港將陳肇麒一樣很「話題性」，他笑說：「我同肇麒的個性強點、爭勝心強點嘛！哈哈！」

「見識過外面的世界，更想往外闖。」他從不掩飾外闖的野心。（葉詩敏攝）

「回流加盟夢想FC後第一場，很不幸又受傷休養，到轉投大埔後，又甚少上陣機會，但我是那種給我機會便能表現到的人，好似今季在流浪，踢了幾場就入了兩球，隊中只得我一個華人球員入球。其實踢弱隊更難入球，所以證明在關鍵時刻我就能有表現。」

場景一轉轉到千葉蘇我球技場的試腳日，他在7人賽成為全場第一個入球球員，又於11人賽助攻助守，其禁區內後踭傳球更讓記者不禁叫好，即使是在一眾基本功穩紥的日本球員身旁，毫不遜色。這邊廂他在千葉力爭「復活」，那邊廂港足與日本的東亞錦對賽以0：5落敗。賽後，港隊主帥麥柏倫說，香港與「藍武士」的實力差距源於兩地聯賽節奏差異，更令人明白歐冲不惜一切爭取外闖的堅持。

在日本有一句話：「やる時はやる男」，形容該出手的時候便會認真出手、可委以重任的人。這名渴望外闖的野心家，該是會在關鍵時刻大放異彩的「やる男」，Fact-Checked。