棒球亞錦賽因疫情升溫兩度延期　港隊續為杭州亞運備戰

原定3月20日在台中舉行的亞洲棒球錦標賽，因疫情升溫再度延期。



中華民國棒球協會在周一（17日）宣布在台中舉行的亞錦賽延期，原本去年12月舉行的亞錦賽，因疫情順延到今年，如今再度因疫情延期。

【棒球．亞錦賽】港隊破巴斯基坦第6作結 新舊交替培育未來希望

香港棒球隊在2019年中華台北舉行的亞錦賽以第6名完成。（資料圖片／潘思維攝）

中華棒協表示，因為亞錦賽是今年10月在台北舉行的WBSC U23世界盃資格賽，棒協表示希望亞錦賽能順延至5、6月份進行，惟一切仍需待亞洲棒球總會在3月的執委會商討後才能落實。

因應本港疫情措施，據香港棒球總會官方Facebook表示，除了「隊際運動五年發展計劃」*外，所有訓練及比賽由2022年1月7日至2022年1月20日暫停。港隊續為9月的杭州亞運備戰。

*隊際運動五年發展計劃：計劃涵蓋亞洲運動會（亞運會）或亞洲冬季運動會（亞冬運）的八項五人或以上的隊際運動項目

