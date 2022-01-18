美斯球迷票大勝利雲　專業推介靠制度力壓我最喜愛｜世界足球先生

2021世界足球先生評選，羅拔利雲度夫斯基取得48分，僅以4分差距，力壓美斯得獎。利雲度夫斯基盡得專業人士的青睞，在教練、隊長及傳媒票中皆名列首位，全取39分；儘管利雲的球迷票大幅落後美斯，只排第3位，但仍然壓得住深受球迷愛戴的美斯得獎。



在世足選舉中，選民分為國家隊教練、隊長、傳媒代表以及球迷4大組別。每位國家隊教練、隊長及傳媒代表各投3人，首選獲5分細分，次選獲3分細分，第三選擇獲1分細分。

在國家隊教練、隊長及傳媒代表3個組別中，累計細分最高的球員會得到13分大分，第二高細分的獲得11分大分，第三高細分會獲得9分大分，跟住第四高細分會得到8分大分，如此類推到第11名獲得1分。網上球迷投票的計分制一樣，最高票的球員有13分大分，第二高得票有11分大分。將4個組別的大分相加，便決出世足排名。

點圖睇：FIFA年度頒獎禮大獎得主

+ 3

羅拔利雲度夫斯基在教練票獲得細分535分，在隊長票細分獲得555分，而在傳媒票細分亦得589分，在這3個組別中，也是細分得分最高的球員，所以穩取39分大分（13分乘3）。

然而，利雲在球迷的支持度較低，他在網上投票中得353714，排名第3，守得住三甲，落後美斯及穆罕默德沙拿，所以他在球迷組別中只得大分9分。故此，利雲在世足選舉中得到48分。

2021世足先生三甲得分。（網上截圖）

美斯在隊長票細分得344分，在傳媒票細分得409分，在這兩個組別中名列次席，獲得大分22分。美斯的教練票細分得254分，排在利雲及沙拿之下得第3，所以得大分9分。美斯深得球迷支持，球迷票高達708206，是利雲的一倍，在這個組別排首位，獲得大分13分，故此美斯在世足的大分總共為44分。

在世足的選舉制度中，球迷得票可以左右大局，如果今次利雲不得民心，球迷組別得票排名低到第8位或以下，他的大分就會低過美斯。然而，由於大分是按組別排名計，而非跟票數，所以美斯的得票遠遠拋離其他人達70萬，也是得13分。

由此可見，這套選舉制度確保專業推介都需要一定的球迷基礎支持，但同時單靠「最喜愛」是不可能成為「最佳」，無論粉絲動員能力有多強，封頂只得大分13分。