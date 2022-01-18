最佳男子門將鬥到同分　文迪靠一個優勢贏當拿隆馬｜世界足球先生

數今年度國際足協頒獎禮競爭最激烈的獎項，肯定是最佳男子門將。為車路士贏得歐聯的艾度亞文迪，與歐國盃MVP基安盧基當拿隆馬鬥到同分，最後來自塞內加爾的文迪得到較多國家隊隊長的支持，成為首位獲獎的非洲門將。



在國家隊隊長、教練、傳媒代表及球迷4大選民組別中，文迪及當拿隆馬各贏兩組。文迪在隊長票細分獲598分，力壓565分的當拿隆馬，而在球迷票方面文迪得到208754，以不足7000票差距贏當拿隆馬。教練票方面，當拿隆馬細分得571分，多過452分的文迪，同樣地在傳媒票，當拿隆馬細分有690分，比文迪多100分。

故此，在4大組別中，文迪及當拿隆馬同得兩個第1及兩個第2，同樣得到大分24分並列。據選舉指引，在組別排第1可以7分，第2得5分，所以兩人各得24分。如果大分同分的話，兩人就要比較在隊長票之中，誰人獲得較多的首選票，最終文迪獲得較多隊長的青睞，險勝當拿隆馬，贏得2021最佳男子門將的殊榮。

29歲的文迪說：「很榮幸可以成為首位獲獎的非洲門將。得獎是一件偉大的事，我以自己、家人、球會以及全球球迷為自豪。這個獎項令我很高興，推動我繼續進步。」