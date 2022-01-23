澳網｜港將黃澤林全場8個ACE勇闖32強　感謝香港球迷打氣釋壓

澳網出現香港球員身影，香港網球好手黃澤林（Coleman）在青少年男單首圈亮相，僅花56分鐘便以直落兩盤擊敗東道主球手Amor Jasika，勇闖32強。



青少年世界排名第20的黃澤林被列為12號種子，周日（23日）進行的首圈面對17歲澳洲球手Amor Jasika未受考驗，全場開出8個ACE、23個致勝得分，發球最高時速更達204公里，在僅失2局下壓倒性取勝。

狀態大勇的黃澤林在首圈僅花56分鐘便以直落兩盤擊敗對手。（Rafa Nadal Academy）

去年歷史性贏得美網青少年男雙冠軍的黃澤林，在11月進入拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）受訓後愈戰愈勇，今年1月初出戰ITF M15 馬納科爾網賽，奪得成人賽首冠，為出戰澳網注下強心針。

黃澤林去年歷史性贏得美網青少年男雙冠軍。（IG）

他坦言今仗開打前有點緊張，「因為與美網都相隔了一段時間，但比賽時有班香港球迷支持，令我放鬆了許多，今場取勝令我有更大信心。」兼戰男雙的他，將與男單頭號種子、美國球手Bruno Kuzuhara合作，出戰明日首圈對塞浦路斯／土耳其組合。

Coleman在上周才夥拍Bruno Kuzuhara取得澳網熱身賽、特菈菈爾一級賽男雙亞軍，該港將指雖然二人僅合作了一場比賽，但從小已認識和在各項賽事碰頭，默契十足。

問到今屆目標，Coleman信心表示：「兩個（單、雙打）都係冠軍。」