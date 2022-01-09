網球｜17歲黃澤林奪職業成人賽男雙首冠　劍指澳網冠軍

香港17歲網球代表黃澤林再報捷，他在周六（8日）夥拍西班牙球手Marc Othman Ktiri出戰ITF M15馬納科爾網賽，奪得生涯首個成人職業賽男雙冠軍，他將轉戰本月中的澳洲公開賽全力爭勝。



去年底加入拿度網球學校（Rafa Nadal Academy）的黃澤林（Coleman），在去年9月於美國網球公開賽贏得青年組男雙冠軍，歷史性成為香港網壇史上首位能在大滿貫青年組賽事奪冠的男球手。

美網｜黃澤林伙法國球手勇奪青少年大滿貫 決賽「搶10」致勝

黃澤林繼去年於美網贏得青年組男雙冠軍後，今年首度出擊便於成人賽封王。（Facebook）

2022年，黃澤林再下一城，首擊便在ITF M15 馬納科爾網賽封王。

這項賽事是拿度網球學校世巡賽其中一站賽事，Coleman雖然在男單首圈止步，與西班牙拍檔Marc Othman Ktiri轉戰男雙賽事卻有出色發揮，兩人在首圈因對手退賽下不戰而勝，在次圈力戰3盤以2：1（2：6、6：4、10：5）擊退3號種子組合，晉級4強後再以直落兩盤擊敗德國對手。

黃澤林與西班牙拍檔愈戰愈勇。（資料圖片）

黃澤林與拍檔勇闖決賽後，即使面對頭號種子、西班牙組合Alberto Barroso Campos／Imanol Lopez Mo，愈戰愈勇的二人主動進攻，首盤便以6：2先拔頭籌，對手在第二盤雖一度帶來威脅，惟戰至決勝局穩住陣腳，在保持水準發揮下以8：6再下一城，勇奪冠軍。這亦是黃澤林生涯首個成人職業賽事男雙冠軍。

17歲的黃澤林奪得生涯首個成人職業賽事男雙冠軍。（Rafa Nadal Academy）

Coleman在周日（9 日）便會由西班牙飛往墨爾本，為本月17日展開的澳網備戰，力爭青少年男單及男雙冠軍。

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