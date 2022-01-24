澳網｜黃澤林青年組男雙登場　與美國拍檔驚險反勝晉級次圈

澳洲網球公開賽舉行得如火如荼，港將黃澤林今日（24日）轉戰青年組男子雙打，他與拍檔般奴數原被列為2號種子，



香港網球小將黃澤林（Coleman），去年歷史性贏得美網青年組男雙冠軍，今年力爭在澳網再創歷史。這名年僅17歲的港將日前已在男單輕鬆晉級，今日夥拍美國球手般奴數原（Bruno Kuzuhara）出戰男雙。

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狀態大勇的黃澤林在男單首圈輕鬆晉級。（Rafa Nadal Academy）

黃澤林與拍檔被列為2號種子，首圈面對土耳其Togan Tokac及塞浦路斯Constantinos Koshis的組合，開賽早段未入局，隨即被對方打破發球局，其後未能追平外，更在第7局再度失守，首盤以2：6落敗。

黃澤林與數林在次局與對手拉成均勢，力保自己發球局，在對方的發球局亦未有機會，雙方局數打成6：6平手，在「Tie-Break」以細分7：2扳回一城，盤數追成平手。

雙打賽事決勝盤以「搶十」分勝負，黃澤林與數林初段一度領先3：0，其後被對手追至落後1分，最終力保勝局，以細分10：6報捷，驚險躋身次圈。

黃澤林夥拍美國球手般奴數原反勝對手，順利躋身澳網青年組男雙次圈。（Getty Images）

黃澤林驚險過關後，明日將轉戰男單32強，無獨有偶再度遇上土耳其的Togan Tokac爭晉級。