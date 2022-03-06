新手行山心得｜登西高山飽覽維港美景　下午出發賞日落兼山頂夜色

西高山位於香港島西部，介乎中西區與南區之間，海拔494米高，是香港島第四高的山峰。雖然西高山並不及港島最高的太平山高，但是站在西高山觀景台欣賞四周美景絕不遜色，不但可以看到香港島西部及南部的風景，也可遠眺維多利亞港西部、南丫島一帶、東博寮海峽和西博寮海峽的景色，朝向西面更是觀賞日落的好地方呢！

（出發日期：2021年12月18日；編按：疫情嚴峻，請避免外出，進入郊野公園範圍必須佩戴口罩，嚴守二人限聚令）



以山頂廣場作為起點登上西高山觀景台的路線一點都不困難，特別是上一次行完龍蝦灣之後，即刻覺得行西高山好輕鬆，這才是真正的初級行山路線呢！

西高山行山路線（Google Map截圖）

總結步行路線：山頂廣場>夏力道>盧吉飛瀑＞西高山觀景台（原路折返）

前往西高山的交通：在香港站出發，乘搭15號新巴在中環（交易廣場）站上車 ，在「山頂」總站下車，車程大約35分鐘！



以下是我的西高山行山體驗分享：按圖看清路線及沿途風光👇👇👇

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西高山觀景台上有個好名正言順的打卡位，顯示了西高山的名字、高度和自行組合日期的木牌，記錄到此一遊，當然也不少得跟標高柱拍照啦！在觀景台見到的風景和在3/4牌位置至西高山觀景台那一段路看到的差不多！同樣是好清晰地見到港島中西區、西九龍和昂船洲一帶的景色，角度更加好更開揚！

按圖看清路線及沿途風光：西高山上看日落、山頂廣場賞夜景👇👇👇

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以下是我的西高山行山路線：

2:32pm 在中環(交易廣場)站乘搭15號新巴

3:13pm 到達山頂

3:18pm 在夏力道起點出發

3:25pm 到達盧吉飛瀑

3:44pm 到達西高山入口（指示牌標記大約走650米，即30分鐘便到達）

3:50pm 開始爬樓梯

3:58pm 到達1/4牌位置

4:04pm 到達1/2牌位置

4:14pm 到達3/4牌位置

4:18pm 已經見到維港景、離島景

4:42pm 到達西高山觀景台

4:49pm 日落時分快到了

4:56pm 開始下山

5:11pm 回到西高山入口

5:37pm 在回程路見到日落的一刻

5:50pm 回到山頂廣場

7:20pm 欣賞完山頂夜景就離開



總括而言，西高山行山的部分全程用了大約2.5小時完成，是一條十分輕鬆的初級靚景行山路線呢！

小感想：

沿著爐峰自然步道登上西高山這一段路走得十分輕鬆，不但有平坦的石屎路和樹陰，樓梯狹窄但平坦好容易走，重點是好舒服地就能夠欣賞到美景，喜歡城市景的朋友一定要登上去一次，一次過飽覽港島中西區、維港景、離島景和日落美景。行山可以見到城市景高樓大廈相信只有在香港才能夠實現，這條絕對是推介給行山新手的首選靚景行山路線呢！

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】