港島行山路線｜北角出發行金督馳馬徑　登小馬山渣甸山看維港景色

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一道低壓槽正影響南海北部，為本港帶來不穩定天氣，行山當周天文台預報仍是有雨，山線安排北角起步，走金督馳馬徑。

（行山日期：2018年6月13日，編按：疫情期間避免外出，待疫情好轉才去行吧！）

早上下着微微細雨，在北角早餐後，9時30分在北角港鐵站集合，4人出席。準時起步沿石級路上香花徑、賽西湖公園，至煤氣公司管道閘口旁，沿水務路上行接金督馳馬徑。沿金督徑前行，經電台上小馬山，過石礦場後上渣甸山大休。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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休後沿路下山至黃泥涌峽，沿車路下行，途經法國國際學校，出成和道體育館（黃泥涌市政大廈）梳洗及午膳，飽餐後搭1號巴士到中環國際金融中心，加遊在IFC商場中庭展出全球首次曝光的暴龍骨化石。

當日路程尚算輕鬆，走畢全程約9公里，天氣也未有甚大變化，反而是到了跑馬地及搭車到中環期間才下大雨，上天真好，非常感謝。

按圖看清路線、沿途風景、設施▼

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