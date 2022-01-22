新手行山心得｜烏蛟騰行石砌古道來回三椏村　集溪澗竹林海岸靚景

烏蛟騰位於新界東北部，靠近船灣郊野公園，但不屬於郊野公園的範圍，是新界東北多條遠足路線的起點，路徑可通往三椏涌、吊燈籠、犁頭石、荔枝窩、鎖羅盤、榕樹凹、谷埔及鹿頸等地。



今次我們選擇了由烏蛟騰出發，經苗三石澗到三椏村的路線，這段路線可以見到紅葉（視乎季節）、竹林、小溪澗、紅樹林、海岸和鄉村等等，擁有豐富的自然景觀，全程大部分都是「石砌古道」，「石砌古道」即是由石砌出來的古道，好像變回古人一樣在山林溪澗中穿梭呢！

下圖是地圖參考，我是跟著下圖的下線走！

烏蛟騰＞三椏村的行山路線（康樂及文化事務署）

以下是我的烏蛟騰＞印洲塘＞三椏村行山經歷分享：

（按圖看清路線及沿途風光👇👇👇）

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在「石砌古道」的路段，會見到幾個美美的小溪澗，秋冬時分水流不多，找到個安全位置後停在中間拍照都「OK」，如果是下雨、雨後或夏天，水流會比較多，溪澗的石頭可能會比較濕滑，走的時候要小心一點！

小溪澗打卡位置👇👇👇

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之後的10至30分鐘的路程一路都會看到不同角度的三椏灣（印洲塘海岸公園範圍）風景！在靠近海岸位置有一段路是要捉緊繩子來走的，大家會見到「前面的岩石出現天然風化和侵蝕的現象，當經過岩石的路段時，要請格外留神」的警告牌！（按圖👇👇👇）

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去程時候是微斜的下坡路，回程時候是微斜的上坡路，歸心似箭用了完全沒有休息直衝的步速，1小時20分鐘左右便回到烏蛟騰（比去程足足快了1小時），好在在天黑前已經離開了「石砌古道」!

下午6時37分回到烏蛟騰的小巴站！來回烏蛟騰和三椏村加上中間休息和拍攝時間，全程用了大約3小時40分鐘！

烏蛟騰＞三椏村的行山路線資料：

如何前往烏蛟騰？

在大埔墟火車站乘搭20R小巴到烏蛟騰，車程大約30分鐘，車費$10.2（編按：星期日及公眾假期會有巴士275R來往大埔墟港鐵站及烏蛟騰）



起點：烏蛟騰

路線：烏蛟騰＞九担租＞上苗田＞下苗田＞苗三石澗＞三椏涌＞三椏灣（印洲塘海岸公園範圍）＞三椏村

去程全程大約用了2小時20分鐘（包括拍照和休息時間）



終點：烏蛟騰（沿路折返──因為我們遲起行，好快天黑的關係就選擇走一條走過熟悉的路）

回程全程用了1小時20分鐘（歸心似箭，完全沒有休息直衝的步速）



小感想：

今次由烏蛟騰到三椏村的路段有種非常回歸大自然的感覺，擁有豐富自然景觀（紅葉、竹林、小溪澗、紅樹林、海岸），細心留意會發現多個拍照美美的位置！

難度方面個人覺得不算難，不過要好專心看着地下走路，特別是在走「石砌古道」那段時候，因為那條古道有好多大大小小的硬石碎石，地上亦都有好多凸出來的樹根，好容易絆倒！開頭會質疑這條真的是「易路」？然後看到有些估計6歲左右的小朋友們、小狗、戴著BB的人都在走這段路，馬上覺得好慚愧，看來我要好好操一操體能了。真的習慣了就會愈走愈順，所以回程的時候就算上坡路都比較輕鬆，不過我覺得最大的原因都是歸心似箭！

「路痴」新手行山注意事項：

- 天氣好才去行山，可以減少地面路滑發生意外的機會

- 選擇簡單易行的路線，量力而為，最好結伴而行

- 事前準備好行山路線資料，起點、終點、補給位置、退出路線等等

- 留意日落時間，盡量在天黑前完成路線，以防萬一帶備電筒，電話要充滿電和帶後備充電器

- 穿著輕便服裝和舒適防滑的鞋

- 輕便背包（雖然我喜歡拍照，但是為了減輕背包的負擔，我選擇了用手機拍攝，不帶大機）

- 拍照時選擇一個安全的地方，避免站在崖邊或做到攀石等的危險動作

- 帶備充足的水和輕便的食物（例如餅、朱古力），留意身體狀況定時補充水份



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【「山野‧新聞庫」管理員Admin老大眼中10個新手常犯錯誤（按圖放大👇👇👇）】

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【本文獲「自由旅生」授權轉載。】