行山新手角度出發｜最輕鬆路線去千島湖打卡　再落黃金海岸睇日落

大欖涌水塘位於新界西部的大欖郊野公園內，水塘周圍主要是植林區，由於水塘內散落着多個形狀大小不一的小島，因而有港版「千島湖」之稱，也被Time Out選為香港十大最佳行山美景之一！



以前要看到千島湖的美景不得不登上一個較高的位置，而且是頗有難度的，對於行山新手的我來說，應該會在Google看照片就算！好在「千島湖清景台」落成後，為行山新手提供了一個簡單、安全、方便而又容易到達的途徑呢！

由屯門出發到千島湖清景台和黃金海岸的行山路線：

由屯門出發到千島湖清景台和黃金海岸的行山路線（自由旅生授權使用）

去千島湖有兩個方法，可以從元朗大棠出發，或從屯門的掃管笏出發。如果大家都好像我一樣懶的話，可以選擇後者，然後再沿路折返，最後到黃金海岸看日落，這應該是最短最快最輕鬆的路線呢！

起點：屯門西鐵站D出口>乘搭43號小巴到屯門掃管笏總站下車

掃管笏＞千島湖清景台（邊拍照邊休息，用了大約1小時45分鐘上到去）

千島湖清景台＞掃管笏（回程沿路折返所以走得比較快，用了大約1小時）

掃管笏＞黃金海岸（用了大約半小時）

終點：黃金海岸



以下是我的「大欖涌水塘、千島湖、黃金海岸日落」的行山經歷分享：

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小感想：

個人好想去千島湖好久了，因為之前紅葉時候好多人從元朗大棠出發再去千島湖，當時非常人山人海，等到熱潮過了我就從屯門出發，選擇了一條比較短的路線。

在前半部分的水泥路除了輕鬆易行，路的旁邊也多休息位置，後半部分的行山徑都不會太困難，大約半小時就到頂，非常適合一心只要去千島湖的朋友呢！重點是步行20分鐘就已經見到大欖涌水塘，一邊拍照一邊走上去就更有動力，千島湖真心很美，值得一去！

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