澳網｜黃澤林闖4強後感謝港人支持　電視免費直播爭入決賽

香港網球手黃澤林出戰澳網青年組男雙賽事，夥美國拍檔古蘇哈拉（Bruno Kuzuhara）打入4強，他賽後在社交媒體感謝港人支持。

周四早上的4強賽事，同樣設免費直播。



黃澤林早上出戰男單16強，以0：2（6：7、1：6）落敗出局，及後夥拍古蘇哈拉在8強鬥意大利組合，先落後一盤下打到決勝局「搶十」反勝，過程驚險。

黃澤林獲勝後，在社交媒體答謝港人的支持：「雖然輸咗單打，但係雙打繼續衝！好多謝咁多位喺香港支持我嘅人。」並以英語寫道：「在單打運氣比較差，但在雙打完成了一次精彩的反勝！」同時以Hashtag寫上「香港世一」、「我哋繼續衝」、「唔好俾佢停」等，盡顯鬥心。

黃澤林在Instagram答謝香港人支持。（Instagram）

黃澤林與古蘇哈拉在男雙4強，會面對法國球手迪布路與瑞士球手費特包舒的組合，NowTV周四（27日）亦會繼續免費直播賽事，賽事將會在630台播放，觀眾也可在Now隨身睇應用程式、Now Sports應用程式或Now E應用程式收看直播。直播時段由早上10:30開始，惟實際開賽時間需視乎屆時情況。