澳網｜黃澤林戰青年組男雙驚險反勝　勇闖4強爭決賽資格

澳洲網球公開賽（澳網）青年組男雙賽事，香港17歲小將黃澤林（Coleman）夥拍古蘇哈拉（Bruno Kuzuhara）打入4強。



黃澤林周三（26日）早上先出戰青年組男單16強賽事，面對賽事7號種子、立陶宛球手畢特維拿斯（Edas Butvilas）。

首局雙方都未能成功破發，打到6：６後需進入「搶7」，畢特維拿斯以7：6先勝一盤。第二盤黃澤林兩度遭破發，以1：6再輸，宣告在男單16強止步，不過仍創下個人在大滿貫青年組男單的最佳成績。

黃澤林在男單未能再進一步，但已造出個人在大滿貫男單賽事的最佳成績。（Hong Kong Tennis Association／Andy Cheung / ArcK Photo）

黃澤林緊接出戰男雙8強，與美國球手古蘇哈拉合力鬥意大利組合Niccolo Ciavarella／Daniele Minighini。雙方都各自保住頭3個發球局，惟戰至3：3時，黃澤林／古蘇哈拉的組合表現稍顯緊張，更出現發球雙錯誤，遭對方破發落後至3：4，及後再輸一局，陷入3：5的劣勢。幸兩人及時站穩陣腳、減少犯錯，保住發球局追近至4：5。不過在整盤犯下8次無壓力失誤之下，黃澤林／古蘇哈拉仍以4：６先輸一盤。

黃澤林的拍檔般奴古蘇哈拉，目前在ITF青年單打排名第3，最高曾上到第2位。（Getty Images）

休息過後，黃澤林／古蘇哈拉在第二盤發揮回穩，成功破發下，9分鐘已領先至3：0。情況與第一盤相反，意大利組合犯錯頻頻之下，三度被破發，令黃澤林／古蘇哈拉打起了信心，一局未失之下，以6：0扳平盤數1：1。

進入「搶十」的決勝局，雙方仍打得緊湊，黃澤林／古蘇哈拉領先６：５時連取兩個發球分，進一步拉開至8：5，雖一度被追近至9：7，但最後一分憑一記Ace球奠勝，殺入4強。

黃澤林也憑此創下香港球員在澳網青年組男雙的最佳成績（2003年洪立熙及2013年楊柏朗曾打入8強），更有望再進一步，打入決賽。