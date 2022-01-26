澳網｜免費直播黃澤林出戰男雙8強　17歲香港小將再爭大滿貫

撰文：高詩琦
出版：更新：

17歲的香港網球代表黃澤林（Coleman），在澳洲網球公開賽青年組男單打入16強、男雙亦打入8強，NowTV周三（26日）免費直播他出戰男雙賽事，讓全港觀眾都可透過網上直播或電視收看。

黃澤林去年在美國網球公開賽青年組男雙封王，成為繼1983年的希麗敏（溫網女雙冠軍）後，香港史上第二位奪得大滿貫冠軍的球手。

黃澤林（左）在2021年美網與拍檔Max Westphal合力奪得青年組男雙冠軍。（US Open）

獲列為12號種子的黃澤林，周二（25日）早上在青年組男單次圈，直落兩盤6：2淘汰土耳其球手托卡克（Togan Tokac），他在首盤曾於第1及第7局成功破對手發球局，到第二盤再次兩度「破發」，全場打出6個Ace球，僅花一小時便晉級。打入16強後，黃澤林將面對7號種子、立陶宛球手畢特維拿斯（Edas Butvilas）。

黃澤林在男單和男雙都有不俗表現。（Hong Kong Tennis Association/Andy Cheung/ ArcK Photo）

黃澤林同一天亦出戰青年組男雙，在16強與拍檔般奴數原（Bruno Kuzuhara）直落兩局6：3、6：4擊敗捷克組合Matthew Donald/Jakub Nicod，將在8強迎戰意大利組合Niccolo Ciavarella/Daniele Minighini。

黃澤林賽程及直播詳情：
澳網青年組男雙8強
Niccolo Ciavarella/Daniele Minighini（意大利） Vs 黃澤林（香港）／Kuzuhara（美國）
日期：2022年1月26日
直播：早上10:30 NowTV 630直播

澳網青年組男單16強
黃澤林（香港） Vs 畢特維拿斯（立陶宛）
時間：早上8:00

澳網︱拿度打足5盤率先闖4強　對手轟球證：「你們全部貪污！」澳網｜拿度打到肚痛差點葬送大好優勢　激戰4小時才險勝入準決賽澳網｜基域奧斯網前發洩搞喊小朋友　一個窩心舉動令對方笑逐顏開澳網｜香港球手黃澤林闖青年組男單16強　何詩蓓也送上祝賀祖高域有意出戰2023澳網　澳網總監指餘波未了因溝通不良澳網｜黃澤林青年組男雙登場　與美國拍檔驚險反勝晉級次圈【澳網】罕見馬拉松式「tie-break」　拿度打足2小時40分鐘闖8強澳網｜港將黃澤林全場8個ACE勇闖32強　感謝香港球迷打氣釋壓
澳洲網球公開賽（澳網）
香港運動員