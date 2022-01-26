澳網｜免費直播黃澤林出戰男雙8強　17歲香港小將再爭大滿貫

17歲的香港網球代表黃澤林（Coleman），在澳洲網球公開賽青年組男單打入16強、男雙亦打入8強，NowTV周三（26日）免費直播他出戰男雙賽事，讓全港觀眾都可透過網上直播或電視收看。



黃澤林去年在美國網球公開賽青年組男雙封王，成為繼1983年的希麗敏（溫網女雙冠軍）後，香港史上第二位奪得大滿貫冠軍的球手。

黃澤林（左）在2021年美網與拍檔Max Westphal合力奪得青年組男雙冠軍。（US Open）

獲列為12號種子的黃澤林，周二（25日）早上在青年組男單次圈，直落兩盤6：2淘汰土耳其球手托卡克（Togan Tokac），他在首盤曾於第1及第7局成功破對手發球局，到第二盤再次兩度「破發」，全場打出6個Ace球，僅花一小時便晉級。打入16強後，黃澤林將面對7號種子、立陶宛球手畢特維拿斯（Edas Butvilas）。

黃澤林在男單和男雙都有不俗表現。（Hong Kong Tennis Association/Andy Cheung/ ArcK Photo）

黃澤林同一天亦出戰青年組男雙，在16強與拍檔般奴數原（Bruno Kuzuhara）直落兩局6：3、6：4擊敗捷克組合Matthew Donald/Jakub Nicod，將在8強迎戰意大利組合Niccolo Ciavarella/Daniele Minighini。

黃澤林賽程及直播詳情：

澳網青年組男雙8強

Niccolo Ciavarella/Daniele Minighini（意大利） Vs 黃澤林（香港）／Kuzuhara（美國）

日期：2022年1月26日

直播：早上10:30 NowTV 630直播



澳網青年組男單16強

黃澤林（香港） Vs 畢特維拿斯（立陶宛）

時間：早上8:00

