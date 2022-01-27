澳網｜黃澤林青年組男雙直落兩盤躋決賽　再衝大滿貫錦標

港將黃澤林與葛原般奴出戰澳洲網球公開賽青年組男雙4強，面對3號種子迪布路／費特包舒組合，力爭決賽席位。



黃澤林（Coleman）與美國球手葛原般奴（Bruno Kuzuhara）在澳網青年組男雙8強反勝意大利組合，今日（27日）與3號種子法國迪布路（Gabriel Debru）／瑞士費特包舒（Kilian Feldbausch）爭奪決賽席位。

即使葛原般奴今仗前出戰青年組男單賽事，苦戰3盤﹑接近兩個半小時才反勝對手晉級，但對他的體力毫無影響。首盤第3局，黃澤林與般奴在費特包舒的發球局找到機會，順利破發，其後般奴再保住發球局，以局數3：1領先，二人其後力保優勢，並以局數6：4先取首盤。

次盤初段，迪布路的發球局再度失守，黃澤林繼續以強勁的發球壓制對手，再度領先局數3：1。黃澤林與般奴愈來愈合拍，一攻一守，愈打愈有默契，般奴今場數次救回險球，其後由Coleman進攻得分，次盤以局數6：4再下一城，直落兩盤闖入決賽，黃澤林有望衝擊個人第2個青年組大滿貫錦標。