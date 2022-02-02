見證國足9年不進反退負泰國越南　兩國腳不幸經歷兩大恥辱敗仗

2013年，國足主場熱身賽以1：5遭泰國大炒，可說是恥辱之敗，當時名宿范志毅的評論「泰國隊輸完輸越南，再輸緬甸」，成為網民金句。如今「范大將軍」一語成讖，國足在年初一以1：3不敵越南，肯定無緣世界盃決賽周。比較這兩場恥辱之敗的陣容，發現有兩位國足球員不幸地都經歷過。
在當年對泰國的慘敗，國足派出耿曉峰、周雲、趙鵬、馮瀟霆、于大寶、鄭錚、劉健、秦升、王永珀、于漢超及武磊打正選，郎征、孫可、趙旭日、郜林、楊旭、于海後備入替。9年過去，部分球員仍然是如今國足的主力，例如武磊在今場對越南也是正選上陣，被指表現乏善可陳，在67分鐘被換走。
另一位不幸踢過兩場恥辱之敗的球員，就是在67分鐘入替的于大寶，最後于大寶都沒有建樹。至於鄭錚就有入選今場對越南的大軍名單，但長居後備，沒有落場。
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