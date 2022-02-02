李鐵微博變「大型道歉現場」　國足球迷紛紛向前主帥認錯｜世盃外

國足在世界盃外圍賽不敵越南1：3，決賽周希望幻滅，新帥李霄鵬上任後兩戰全敗，表現不但全無起色，甚至比前教練李鐵的還要差。賽後，很多國足球迷都到李鐵的微博下留言，有人表示知錯，當初不應怪責他，更有人希望李鐵回來執教。網民笑稱李鐵的微博評論區已成「大型道歉現場」，還有人感嘆「千古奇冤鐵指導」！



去年11月，國足接連與阿曼及澳洲踢成1：1，晉級機會接近零，只餘數字上的可能，時任教練李鐵備受批評，最終黯然下台。另一位國足名宿李霄鵬走馬上任，在今輪國際賽期，先以0：2負日本，跟住再以1：3不敵越南，表現更加令人失望。

以1：3不敵越南後，國足主帥李霄鵬賽後道歉。（Getty Images）

想起首循環的比賽，國足在李鐵的帶領下，還可以3：2擊敗越南，對日本也是僅負0：1，當初呼喊李鐵下台的網民紛紛知錯，昨晚賽後到李鐵的微博留言道歉，有人表示：「對不起，我曾經罵過你！對不起，球迷和媒體真的需要給你時間！」網民道歉的留言還有「錯怪你了，球員爛跟你沒關係」、「對不起鐵子，今晚我真哭了，不是因為國足輸球，是因為你被錯怪」、「對不起鐵子，對於之前罵你的我深感抱歉」、「對不起，不是你的問題，國足換誰來都沒用」、「看來是我誤會你了，我來給你賠罪了」。

首循環對越南時，國足靠武磊梅開二度贏過3：2。（Getty Images）

不少網民都表示想念李鐵，希望他可以重返國足執教，例如「李鐵指導！救火隊長！快回來吧」、「鐵子，回來吧，想你了」。見到數以百計的道歉留言，有網民不禁感嘆：「李鐵微博評論區變身大型道歉現場！」亦有網民留言：「千古奇冤鐵指導，畢竟里皮（納比）都帶不動中國隊。」