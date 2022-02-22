【足球】J洛爆離愛華頓原因　稱遇上一個教練後不再受重用

去季效力英超愛華頓的哈美斯洛迪古斯（James Rodriguez），近日開腔透露季尾離隊原因。不出球迷所料，J洛的離開與前教頭賓尼迪斯有關。



哈美斯洛迪古斯2020年加盟愛華頓，那時候由前主帥安察洛堤簽入，二人皇馬及拜仁後再次合作，J洛亦成為近年「拖肥糖」最大名的球星。不過隨着安察洛堤重返皇馬，賓尼迪斯接掌愛華頓，J洛的英超生涯急轉直下。

J洛在愛華頓一季，23場比賽攻入6球及2次助攻。（Getty Images）

近日他接受訪問時表示，自己實情享受英國生活：「我希望能在愛華頓踢更長的時間，那是一家很好的球會，球迷非常熱情。」惟享受卻速速一季離開，現時效力卡塔爾聯賽艾雷恩的他透露，出走全因一個人。

在安察洛堤麾下，洛迪古斯如魚得水。（資料圖片／Getty Images）

J洛這樣說：「可惜我遇到了一位教練，一位不願意重用我的教練；雖然我希望留在愛華頓，但也只能離開。」

這名哥倫比亞球星在愛華頓首季表現不錯，23場比賽攻入6球及2次助攻，惟自賓尼迪斯上任後一切都變了。有趣的是，不過賓尼迪斯也只帶隊19場就被辭退。