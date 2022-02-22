日乙後半場60碼超遠距離入球　復刻沙比阿朗素經典笠射｜足球熱話

日乙在過去周末開鑼，其中岡山綠雉星期日主場以4：1大勝甲府風林，其中第三個入球相當精彩，重演沙比阿朗素的經典後半場笠射！



【後半場笠射逐格睇】

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這個入球來自岡山綠雉的巴西外援堤亞高艾維斯（Tiago Alves）。在52分鐘，本身是甲府風林的前場攻勢，但他們誤傳，失去控球，堤亞高艾維斯在後半場的中圈附近截到，見對方門將河田晃兵企得出，即離門60碼馬上施展笠射。河田晃兵飛奔回去，再跳盡伸手，也未能阻擋堤亞高艾維斯的半場笠射入網。

這個入球令岡山綠雉拉開到3：1，最終以4：1擊敗甲府風林，暫排日乙榜首。29歲的堤亞高艾維斯今場表現最好，岡山綠雉的4個入球當中，有3個跟他直接有關，他梅開二度兼交出助攻。

Ufff, GOLAZO de Tiago Alves en el ascenso de Japón! 🇯🇵⚽pic.twitter.com/A0ffJ6GoMs — Fodboldworld (@fodboldword) February 20, 2022

說起球壇後半場射入的世界波，不得不提沙比阿朗素在效力利物浦期間，面對紐卡素的入球，另外碧咸的成名作就在中線射入。如果計起腳位置的話，堤亞高艾維斯這球較接近沙比阿朗素那一球。

【全場比賽精華】