昔日金童韋舒亞失業9個月　為延續足球生涯飄泊異地｜足球轉會

當年的天才新星韋舒亞，「搵工」9個月後，終於找到新東家！他遠赴丹麥落班，並非效力哥本哈根、邦比或米迪蘭特等著名球會，而是名不見經傳的丹超中游球隊阿曉斯（Aarhus）。



阿曉斯在周日公布30歲的英格蘭中場韋舒亞來投，簽約至季尾，並有續約多一季的選項，將穿上10號球衣。儘管韋舒亞的名氣比其他隊友高一截，但人工不高，據英國《太陽報》透露，不計獎金，他的基本周薪只有5000鎊，隊中至少有兩球員比他高人工。他在2018至2020年效力韋斯咸時，周薪有10萬鎊，如今只有兩年前的5%！

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阿曉斯為韋舒亞精心製作加盟片段，見到球會的體育總監、前利物浦後衛邦尼拜（Stig Inge Bjørnebye）在YouTube欣賞韋舒亞對諾域治的精彩入球，來引出韋舒亞的加盟。

韋舒亞上一間效力的球會是般尼茅夫。（Getty Images）

自從去年5月為般尼茅夫在英冠升班附加賽候命後，韋舒亞就加入失業大軍，一直未能找到新球會；自去年10月起，他回到母會阿仙奴跟操，保持狀態，堅信自己的足球生涯還未完結。經過9個月的尋尋覓覓，他經歷球員生涯首次外流，到丹麥落班，效力丹超第7位的阿曉斯。

當年英格蘭球壇的天之驕子韋舒亞，如今剛30歲，飄泊到丹麥落班，希望重新開始。（Instagram）

韋舒亞說：「經過一段困難的日子，我的球員生涯來到一個需要從頭開始的時刻。我很感激阿曉斯給我這個機會，我會竭盡全力，幫助球隊前進，期望自己可以貢獻球隊。」邦尼拜亦對他有信心：「他的體能其實不錯，只是缺乏比賽狀態，但狀態會回來的，我們期望他穿上白色球衣上陣。」