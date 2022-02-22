足球︱聯賽盃決賽77台免費直播　利物浦與車路士齊爭四冠王第一關

英超兩大勁旅利物浦和車路士，今季同樣表現不俗，即使聯賽落後曼城，目前兩軍均在英超聯賽、歐聯、足總盃和聯賽盃四線爭標，力爭成為史無前例的英格蘭四冠王。

本周日深夜12時30分英格蘭聯賽盃決賽，這雙老對手在溫布萊球場一決高下，獲開電視77台免費直播。



車路士與利物浦一對歡喜冤家，將爭奪聯賽盃決賽寶座。（Getty Images）

英格蘭聯賽盃決賽 車路士 對 利物浦

周日深夜12時25分 開電視77台直播



利物浦昔日在聯賽盃戰績輝煌，曾8次高舉賽事錦標，惟過去10多年各大強隊對這項「盃仔」愈來愈忽視，紅軍自高普2015年出任領隊後，只將它當成青年軍練兵場，領軍首季在決賽互射十二碼不敵曼城後，已5年未曾入決賽，直到今季。

對上一次捧聯賽盃，已經要數到2012年的事，當年的陣容如今只剩下軒達臣仍在陣中。紅軍2005年決賽曾與車路士相遇，開賽僅1分鐘懷斯的入球讓利物浦領先，戰至79分鐘「神奇隊長」謝拉特回防時一頭頂入自己龍門，這記烏龍球令賽事戰至加時，車路士以3：2獲勝。

利物浦門將基利靴。（Getty Images）

「這是基利靴的盃賽」

就算殺入決賽，高普領隊依然「毋忘初心」，由第三圈對諾域治，16強對普雷斯頓，8強對李斯特城，全部沿用後備兵+青年軍的策略。4強首回合對阿仙奴雖派出正選門將艾利臣上陣，但高普表明純粹因為剛傷癒的艾利臣急需提升比賽狀態，「我有跟基利靴談到這決定，畢竟這是他的盃賽」。4強次回合，他果然再派基利靴把關，祖達梅開二度領軍入決賽。

即使4強陣容內小將和後備兵比賽大為減少，決賽一戰相信高普會繼續派這位二號門將正選出戰，較為可惜的是，晉級決賽功臣祖達受傷，未必可趕及今仗上陣。

杜慈與高普，誰可領軍贏得首個本土錦標？（Getty Images）

教練篇：杜慈VS高普

車路士與利物浦昔日曾10次在歐聯交手，也在2019年歐洲超級盃硬撼，聯賽盃決賽對上一次碰頭已是2005年的事。單是高普和杜慈兩位德國主帥正面交鋒，已是話題十足，尤其是二人同樣曾執教過緬恩斯和多蒙特。高普是杜慈領軍生涯遇上次數最多，落敗次數亦是最多的。

根據足球數據網站transfermarkt.com統計，二人曾17次對陣，杜慈只勝3次，9次落敗，5次打和。不過落敗數據主要是他帶領緬恩斯年代面對高普領軍的多蒙特，若單以他接掌車路士起計，二人曾3度在英超碰頭，杜慈率車路士1勝2和，從未落敗。

車路士門將艾度亞文迪以加盟以來捧盃捧到手軟。（Getty Images）

盃賽狂人文迪

車路士門將位置也是焦點所在，事關艾度亞文迪自2020年9月加盟至今，短短日子已先後為球隊贏得歐聯、世界冠軍球會盃和歐洲超級盃冠軍，也獲選為國際足協2021年度最佳門將、2020/21年度歐聯最佳門將。令人難以想像的是，22歲時他曾失業長達一年，2015年才獲馬賽以最低薪金的一年業餘球員合約，聘用為球隊第四門將。

他加盟車路士後，生涯如有神助，不止在球會捧盃捧到手軟，早前更為塞內加爾首度贏得非洲國家盃冠軍。這位「盃賽狂人」能否延續優良紀錄，不止要問過國家隊隊友、利物浦前鋒沙迪奧文尼，還要再次跟埃及射手沙拿正面交鋒。

回到球會，文尼與沙拿一起爭標。（Getty Images）

早前上演的非洲國家盃決賽，利物浦兩大射手沙拿和文尼分別代表埃及和塞內加爾，各為其主。法定時間塞內加爾獲得一個十二碼，沙拿向埃及門將教路下，果然令操刀的文尼射失。雙方法定時間及加時後踢成0：0，塞內加爾在文迪把關，以及文尼射入關鍵一球下，4：2封王。

今次輪到沙拿與文尼合作攻堅，一起挑戰文迪把守的最後一關。「埃及之王」失落非洲國家盃後，化悲慟為力量，立即回到利物浦操練，矢志為球隊力爭各大錦標。身為好友的文尼細心體貼沙拿的感受，特別要求球會不要在晏菲路主場安排任何有關非洲國家盃的慶祝儀式，以免對方觸景傷情。文尼決意幫助沙拿走出悲傷，獎盃正是最好的「安慰獎」，今次會否輪到他向沙拿教路，把握文迪的弱點？