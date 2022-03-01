土耳其球會隊長拒穿反戰T恤　口誅筆伐下解釋原因｜足球熱話

正當反戰浪潮席捲歐洲體壇時，土耳其足球員迪米亞（Aykut Demir）拒絕穿上反戰上衣，引來批評。他澄清並非支持戰爭，而是不滿眾人一直無視中東的戰亂，當戰火在歐洲「殺到埋身」才作出這些反戰舉動。



星期日的土甲（當地次級聯賽），艾斯魯森（Erzurumspor）主場面對榜首安卡拉古庫（Ankaragucu）。賽前，艾斯魯森的正選球員在球衣之外，都穿上一件白底藍字的反戰上衣，希望俄羅斯及烏克蘭恢復和平，唯獨隊長迪米亞沒有穿，惹來批評。有網民甚至叫球會及足總罰他停賽。

據外地傳媒報道，迪米亞有解釋拒穿反戰上衣的原因，他說：「在中東，每日有成千上萬人死亡，我都感到很傷心，我與無辜的民眾分擔這份痛楚。當（戰火）涉及歐洲的時候，那些無視那裏（中東）迫害情況的人，就做起這件事來。我不喜歡穿上這件T恤，因為這件衫不是為了那些國度（中東）而穿。」

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Dear Federations!

Please cancel the licence of player called "Aykut Demir" captain of ErzurumSpor FC in the Turkish Football League. He does not deserve it as he refuse to wear the shirt dening the war in Ukraine.https://t.co/icoQKZuX6P — Tulga Eren (@TulgaEren) February 27, 2022

迪米亞今年33歲，司職中堅，在荷蘭出世，入選多個組別的土耳其小國腳，亦有一次大國腳上陣經驗。迪米亞在荷蘭出道，之後踢過土超勁旅特拉布宗，近年主要在次級聯賽落班。

迪米亞（右）以前曾為特拉布宗出戰歐洲賽。（Getty Images）

迪米亞曾代表多個年齡級別的土耳其小國腳。（Getty Images）

因應俄烏戰事，國際足協及歐洲足協宣布，禁止所有俄羅斯球會和國家隊參加所有國際賽事，兩足協聲明強調與「烏克蘭所有受影響的人站在同一陣線」。國際足協及歐洲足協下達的禁令將持續至另行通知，這意味俄羅斯將無法參加下個月的世界盃歐洲區附加賽，亦無法參加今夏舉行的女子歐國盃。莫斯科斯巴達亦被踢出歐霸盃賽事，其16強對手RB萊比錫將直接晉級。