土耳其球會隊長拒穿反戰T恤　口誅筆伐下解釋原因｜足球熱話

撰文：顏銘輝
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正當反戰浪潮席捲歐洲體壇時，土耳其足球員迪米亞（Aykut Demir）拒絕穿上反戰上衣，引來批評。他澄清並非支持戰爭，而是不滿眾人一直無視中東的戰亂，當戰火在歐洲「殺到埋身」才作出這些反戰舉動。

星期日的土甲（當地次級聯賽），艾斯魯森（Erzurumspor）主場面對榜首安卡拉古庫（Ankaragucu）。賽前，艾斯魯森的正選球員在球衣之外，都穿上一件白底藍字的反戰上衣，希望俄羅斯及烏克蘭恢復和平，唯獨隊長迪米亞沒有穿，惹來批評。有網民甚至叫球會及足總罰他停賽。

據外地傳媒報道，迪米亞有解釋拒穿反戰上衣的原因，他說：「在中東，每日有成千上萬人死亡，我都感到很傷心，我與無辜的民眾分擔這份痛楚。當（戰火）涉及歐洲的時候，那些無視那裏（中東）迫害情況的人，就做起這件事來。我不喜歡穿上這件T恤，因為這件衫不是為了那些國度（中東）而穿。」

迪米亞今年33歲，司職中堅，在荷蘭出世，入選多個組別的土耳其小國腳，亦有一次大國腳上陣經驗。迪米亞在荷蘭出道，之後踢過土超勁旅特拉布宗，近年主要在次級聯賽落班。

迪米亞（右）以前曾為特拉布宗出戰歐洲賽。（Getty Images）
迪米亞曾代表多個年齡級別的土耳其小國腳。（Getty Images）

因應俄烏戰事，國際足協及歐洲足協宣布，禁止所有俄羅斯球會和國家隊參加所有國際賽事，兩足協聲明強調與「烏克蘭所有受影響的人站在同一陣線」。國際足協及歐洲足協下達的禁令將持續至另行通知，這意味俄羅斯將無法參加下個月的世界盃歐洲區附加賽，亦無法參加今夏舉行的女子歐國盃。莫斯科斯巴達亦被踢出歐霸盃賽事，其16強對手RB萊比錫將直接晉級。

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