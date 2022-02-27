本田圭佑質疑澤連斯基判斷　被指親俄反駁網民：「閱讀理解零分」

俄烏局勢緊張，前日本國腳本田圭佑在Twitter發表個人意見，被網民批評他發言親俄羅斯，這名日本球星即嘲諷批評者毫無閱讀理解能力。
曾在2010至2013年效力俄超球隊莫斯科中央陸軍的日本名將本田圭佑，自俄羅斯揮軍以來，連日來在社交媒體積極發言，惹來大量留言爭論。
他在23日發文說：「我看了普京的記者會，我認為烏克蘭別無選擇，只能拒絕加入北約。我所認知的俄羅斯領導者，是不會接受任何談判的。」有人批評曾效力俄超莫斯科中央陸軍的他是「俄羅斯派」。
該日本球星隨即反駁：「我不是俄羅斯派，在烏克蘭也有朋友，所以對於那些沒有閱讀理解能力的人來說，我重新說一次，我只是在談論認為，假如烏克蘭不讓步便會發生戰爭。」
其後，本田圭佑再在Twitter發表意見，認為烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的判斷有待商榷，「明知道普京決心要做世界的惡人，便要有這種警戒心。」
近日烏克蘭稱已準備好與俄羅斯談判，本田認為：「要維護烏克蘭的獨立，以及加入北約不是等號，我懷疑烏克蘭總統的決定。如果要談和，那這幾天的犧牲者是怎麼回事？」
本田又指，各國政府都是不可信的，假如真的有心想幫助烏克蘭，應該送上武器，甚至派出軍隊相助，此話一出，引來網民指難以支持，不應該主張戰爭。
現年35歲的本田圭佑，2008至2018年間曾98次代表日本國家足球隊。他在球員年代後期，開始兼任教練，並愈來愈大膽敢言。他在2018年起出任柬埔寨國家隊主教練至今，目前效力立陶宛足球超級聯賽球隊蘇度瓦。
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