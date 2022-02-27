英超｜車路士油王班主擁終極武器　福布斯：可報復英國但毀掉球會

俄羅斯揮軍烏克蘭之下，英國制裁俄羅斯多間銀行，可能牽連當地涉俄資產。被指與俄羅斯政府關係密切的車路士班主艾巴莫域治（Roman Abramovich），昨日（26日）宣布將球會管理權交給車路士慈善基金會。

《福布斯》指出，艾巴莫域治手上仍有「終極武器」，但會令車路士陷入絕境。



艾巴莫域治周六（26日）發聲明，指自己「擁有車路士的20年間，一直從心為球會作最好的決定，現今仍堅守這信念，因此我將車路士交由球會慈善基金會受託人去管轄。」

英國《每日電訊報》指，艾巴莫域治仍是車路士班主，亦沒有打算賣盤。不過《福布斯》分析指，一旦這位來自俄羅斯的富商受制裁而不得不放棄車路士，他仍有一個「終極手段」——收回貸款。

2003年，艾巴莫域治以1.4億英鎊收購車路士，19年間不斷注資，將這支球會建立為世界級豪門，並已奪得全部可能奪得的頂級賽事冠軍。（Getty Images）

《福布斯》指出，根據車路士母公司Fordstam Limited最新財務報表，列明車路士足球會有一筆20億美元的債務「是由最終控股人艾巴莫域治先生提供」。在上一個財政年度，艾巴莫域治再向車路士借出一筆2.6億美元的貸款，意味他在車路士擁有22.6億美元貸款。

有關艾巴莫域治面臨制裁的新聞：

對於球迷來說，班主注資或是理所當然，但從財務及法律角度而言，這一筆的確是貸款，而不論可能性多低，艾巴莫域治的確有權收回。

艾巴莫域治十分重視車路士，經常親身觀賽，也常親自跟球員及主帥接觸。（Getty Images）

利物浦大學足球經濟學教授基蘭麥圭亞（Kieran Maguire）分析指，這筆鉅額貸款，是艾巴莫域治對車路士擁有權中的一大槓桿，也給予他在英國資產一種極大保護：「球會不會有財源還款，即使賣盤，最終也是要以企業價值出售的，不論是股權或是債務也一樣，而球會是無法擺脫責任的，因為他（艾巴莫域治）的確有權把錢要回來。」

麥圭亞指，艾巴莫域治可以用自己的資產被凍結、他因此需要錢為理由，去要求車路士還款，然後車路士就會無法繼續運作，「若他想報復，他可以即時收回貸款，然後球會倒閉，對此，普京大可以說，是你們（英國）先出手的。」

《福布斯》強調，艾巴莫域治單單為了向英國政府報復而摧毀車路士的機會不大，只是他確實擁有這權利。

車路士早前首度奪得世界冠軍球會盃，一圓艾巴莫域治奪得所有頂級賽事冠軍的美夢。（Getty Images）

《福布斯》進而分析，有這筆22.6億美元貸款之下，若任何人想收購車路士，都必需十分有錢，並指出，相對買入車路士，收購者或許會以較小的球會為目標，「由沙特阿拉伯政權統領的財團，付出了約3億美元價錢收購紐卡素一例，顯示以規模較小的球會為收購對象，性價比更高，更可以自己提升球會的價值及建立其形象。」