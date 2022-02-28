足球︱國際足協下令俄羅斯國家隊棄用國旗國歌　須改到中立國作賽

鑒於俄羅斯對烏克蘭作出軍事行動，俄羅斯國家隊在足球界被各國群起杯葛。國際足協（FIFA）下令，俄羅斯國家隊在接下來的比賽不能出示國旗，亦不能奏國歌，賽事地點亦要改在中立國家球場舉行。

可是有分析認為，此舉只是治標不治本，或對問題毫無幫助。



周日上演的英格蘭聯賽盃決賽，車路士和利物浦球迷均高舉烏克蘭國旗以示支持。（Getty Images）

自俄羅斯向烏克蘭動武後，多個國家足球總會，包括跟俄羅斯同處2022世界盃附加賽歐洲區B路線（Path B）的3個國家波蘭、捷克和瑞典，以及英格蘭均宣布拒絕與俄羅斯作賽。

俄羅斯在3月原定先對波蘭，如獲勝將面對捷克對瑞典的勝方。FIFA並未取消俄羅斯參賽資格，只是規定他們在接下來的比賽不能出示國旗，不能奏國歌，賽事地點改在中立國家球場上演。波蘭足總會長古利沙（Cezary Kulesza）表明，「無法接受國際足協今天的決定」，直指他們「無興趣參賽這場比賽」，「我們的立場不變：無論他們改成什麼名稱，波蘭足球國家隊也不會跟俄羅斯隊對戰。」

俄羅斯在2022世界盃附加賽3隊同組對手，全數拒絕跟他們作賽。（Getty Images）

FIFA周日發表聲明，重申：「FIFA譴責俄羅斯入侵烏克蘭時使用武力，暴力從來不是解決方法，FIFA向在烏克蘭發生的事受影響的所有人送上最深切的支持。」

FIFA聲稱，正與其他國際體育組織商討，是否將俄羅斯逐出體育比賽，「FIFA將持續與國際奧委會（IOC）、歐洲足協（UEFA）及其他體育組織對話，決定是否作出任何額外措施或制裁，包括可能將俄羅斯逐出比賽。」

歐洲各地足球聯賽，無論球迷或球員，均呼籲「停止戰爭」，並以烏克蘭國旗上的藍黃雙色送上支持。（Getty Images）

英格蘭足總周日（27日）加入聲討行列，表明自俄羅斯向烏克蘭作出軍事行動後，英格蘭國家隊在可見將來不會在任何級別的國際賽事與俄羅斯隊對戰。

英國廣播公司體育版編輯Dan Roan分析，FIFA上述初步措施根本起不到任何作用，「FIFA說俄羅斯必須在中立球場踢主場賽事，問題是，誰會同意讓他們到自己國家比賽？」他認為，FIFA此舉只會令要求將俄羅斯逐出比賽的人失望，並質疑：「若俄羅斯在世界盃附加賽的對手波蘭、捷克和瑞典堅持拒賽，FIFA會長施費連又將如何應對？」