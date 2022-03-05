北京冬殘奧｜揭幕禮點燃巨型雪花　殘奧會主席打破傳統作反戰演說

北京冬季殘疾人奧運會今晚（4日）正式在鳥巢（國家體育場）揭幕，殘疾演員以手語「唱」國歌、烏克蘭代表團進場、可愛吉祥物「雪容融」和最後點燃巨型雪花一幕，都成為焦點。



北京冬殘奧開幕禮今晚8時在鳥巢展開，在奏國歌環節時，亦特別由殘疾演員以手語「唱」國歌，其後46個代表團在大受歡迎的吉祥物雪容融陪同下入場。

遭國際殘奧會禁止參加今屆殘奧的俄羅斯及白羅斯運動員自然沒有現身，而烏克蘭代表團進場時，由上屆冬殘奧男子長距離越野滑雪金牌得主Maksym Yarovyi持旗，他亦舉起左手示意。

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燃點聖火的部份，則由冬殘奧4金得主、中國田徑運動員李端負責，由他燃點巨型雪花狀的聖火台，再配以鳥巢上空的煙花，景色壯麗。

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比較令人意外的，是國際殘奧會打破數十年來鮮少對政局表態的傳統，主席柏臣斯（Andrew Parsons）致辭時，直接表態反戰：「作為殘奧會主席，我想我必需以和平的訊息展開演辭。對於世界上正在發生的事，我感到恐懼，來到21世紀，我們應以對話和外交為重，而不是戰爭和仇恨。」

柏臣斯續道：「在奧運會和殘奧會期間，奧林匹克精神裏的和平一詞，是聯合國決議，是必需尊重和遵守的，不能違背。殘奧會希望未來會有一個更共融、沒有歧視、沒有仇恨、不再愚昧、沒有爭執的世界。」