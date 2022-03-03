烏克蘭局勢｜國際殘奧委一日內轉軚　俄羅斯選手北京冬殘奧被禁賽

國際殘疾奧委會（IPC）周三（2日）宣布，俄羅斯及白羅斯（前稱：白俄羅斯）選手可以中立身份出賽，隨即引來不少反對聲音。面對輿論壓力，IPC不足24小時內「跪低」，禁止兩國選手出戰今屆北京冬殘奧。
國際殘疾奧委會（International Paralympic Committee，簡稱IPC）早前決定，俄羅斯及白羅斯選手依然能夠以中立身份出戰，兩國國旗將以國際殘疾奧委會旗幟取代，成績亦不會被計算，IPC主席柏辛斯（Andrew Parsons）當時表示，兩國選手也是受害者，並指這是「最嚴苛的懲罰」。
縱然如此，多個參賽國家依然對決定感到不滿，結果IPC不足24小時後火速「轉軚」，決定禁止俄羅斯及白羅斯選手出賽。柏辛斯在聲明中表示，過去12小時有大量代表與他接觸，並直指若果不重新考慮，將有十分嚴重後果。今屆北京冬殘奧原定有71名俄羅斯及12名白羅斯選手參賽。
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