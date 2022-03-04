北京冬殘奧吉祥物雪容融引日媒關注　可愛紅色造型原來係燈籠

繼北京冬奧吉祥物「冰墩墩」人氣爆燈後，接棒的冬殘奧吉祥物「雪容融」也引來關注，據日媒報道，內地民眾在冬奧紀念品商店前排隊購買雪容融，有人稱排了6個小時才成功入手。
造型可愛的「冰墩墩」引起全城搶購，內地更出現「一墩難求」情況，掀起一股「墩墩熱」。連前日本代表﹑花式溜冰名將織田信成也成了其粉絲，閉幕前誓要入手一隻，排了一個多小時隊才能把冰墩墩帶回日本。
北京冬殘奧在周五（4日）揭幕，吉祥物「雪容融」也引起日媒關注。在日本《朝日新聞》上載的影片中，民眾在冬奧紀念品商店前列隊購買雪容融，商店還沒營業便有至少50多人排起長龍。
一名被訪女士表示排了6個小時隊才買到雪容融，日媒記者稱「估計等到冬殘奧開幕，雪容融人氣還會更高」。
內地媒體《人民網》更點評「雪容融」，指象徵熱情吉祥的「紅燈籠」雪容融，已俘獲了網民們的心，該媒體作者寫道：「雪容融的設計充滿了中國式浪漫，其設計靈感來源於春節期間家家戶戶掛起的大紅燈籠，同時加入了冰雪的元素，與中國傳統文化中『瑞雪兆豐年』的美好寓意深度結合。」
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