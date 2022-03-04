北京冬殘奧吉祥物雪容融引日媒關注　可愛紅色造型原來係燈籠

繼北京冬奧吉祥物「冰墩墩」人氣爆燈後，接棒的冬殘奧吉祥物「雪容融」也引來關注，據日媒報道，內地民眾在冬奧紀念品商店前排隊購買雪容融，有人稱排了6個小時才成功入手。



造型可愛的「冰墩墩」引起全城搶購，內地更出現「一墩難求」情況，掀起一股「墩墩熱」。連前日本代表﹑花式溜冰名將織田信成也成了其粉絲，閉幕前誓要入手一隻，排了一個多小時隊才能把冰墩墩帶回日本。

3人炒賣吉祥物冰墩墩被罰 造型可愛爆紅「一墩難求」

韓將被指丟冰墩墩抗議不公 內媒僅憑一點咬定滑聯除名

織田信成成功購入特別版冰墩墩後，開心得見牙唔見眼。（Twitter截圖）

北京冬殘奧在周五（4日）揭幕，吉祥物「雪容融」也引起日媒關注。在日本《朝日新聞》上載的影片中，民眾在冬奧紀念品商店前列隊購買雪容融，商店還沒營業便有至少50多人排起長龍。

一名被訪女士表示排了6個小時隊才買到雪容融，日媒記者稱「估計等到冬殘奧開幕，雪容融人氣還會更高」。

日本《朝日新聞》以吉祥物人氣爆燈為題作報道。（截圖）

微博上也有不少網民展示排隊後的「勝利品」。（截圖）

內地媒體《人民網》更點評「雪容融」，指象徵熱情吉祥的「紅燈籠」雪容融，已俘獲了網民們的心，該媒體作者寫道：「雪容融的設計充滿了中國式浪漫，其設計靈感來源於春節期間家家戶戶掛起的大紅燈籠，同時加入了冰雪的元素，與中國傳統文化中『瑞雪兆豐年』的美好寓意深度結合。」

冬殘奧仍未開始，內地民眾已紛紛入手「雪容融」。（微博圖片）

重溫日本隊出戰冬奧相關報道：