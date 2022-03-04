烏克蘭隊堅持參加北京冬殘奧唯一目的　為避戰火踏上難以想像征途

「能來到冬季殘疾奧運會真是個奇蹟。」烏克蘭殘奧代表團與奧委會主席Valeriy Sushkevych不畏戰火，安全抵達北京參賽，該主席坦言這是他參加過最沉重、最艱難的一屆。



2022年北京冬殘奧於今天（4日）開幕，昨日國際殘疾奧委會（IPC）緊急宣布，取消俄羅斯與白俄羅斯的賽事資格，也不能以中立（無國籍）身份參賽。

烏克蘭堅持派員出賽，即使炮火下舉步維艱，仍冒着戰火向北京前行。

烏克蘭冬殘奧代表團堅持遠征北京，為了傳達訊息，「烏克蘭現在或未來都會是一個國家」。（烏克蘭代表團twitter）

烏克蘭國內情勢相當危險，對20位選手、代表團來說，在此情況下遠赴北京是非常冒險的事。

主席Valeriy Sushkevych在賽前記者會上表示，烏克蘭代表團中有些選手在旅遊巴士上睡了兩天，有些在國內待了4天4夜，也有人紛紛逃難至其他國家，「我們能來到北京是個奇蹟，代表團中有一部分人在國外，有些人在烏克蘭境內，而所有的裝備也在國內，我們必須想辦法參賽。

烏克蘭代表團安全抵達北京後練習。（Getty Images）

Valeriy Sushkevych感到欣慰且不可思議，他坦言這是他擔任烏克蘭殘奧委主席25年以來，最沉重、最艱難的一次，他說：「不參加北京冬殘奧是比較容易的選擇，但我們不只是參賽而已，而是傳達一項訊息，烏克蘭現在是一個國家，未來還會是一個國家。」

烏克蘭今屆有20名選手參賽，9名輔助員隨隊出戰冬殘奧。（Getty Images）

俄羅斯何時撤軍尚未清楚，該主席也擔心代表團能否在賽事結束後歸國，「我不知道，回家並不是一件簡單的事，我希望國際社會能在冬殘奧期間採取實際行動，幫助我們停止這場戰爭。」

烏克蘭冬殘奧代表團在2018年平昌冬殘奧，共奪得7金7銀8銅的好成績，以22面獎牌高居獎牌榜第6名；本屆原希望能挑戰隊史最佳紀錄，卻因戰火大受影響。

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