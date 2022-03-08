國際足協准俄烏兩國聯賽外援暫時解約　可到其他球會做「臨時工」

國際足協宣布，在俄羅斯及烏克蘭球會效力的球員及教練，獲准暫時中止合約，可以離開受戰火影響的兩國，以自由身到其他國家落班直至季尾。



考慮到俄羅斯及烏克蘭的局勢後，國際足協為保障兩國球會外援的安全及生計，所以作出臨時措施，讓兩國外援可以在季中以自由身轉會。

對於烏克蘭球壇，為了讓球員及教練繼續有工作機會及出糧，並保護烏克蘭的球會，除非雙方在合約中有明確規定，否則所有外籍球員及教練與烏克蘭足總屬下的球會的僱傭合約自動中止，直至烏克蘭球季完結（2022年6月30日）。

為了方便外籍球員及教練離開俄羅斯，如果俄羅斯足總屬下的球會在2022年3月10日或前沒有與各自的外籍球員及教練達成新協議，或者除非另有書面協定，否則外籍球員及教練有權單方面中止僱傭合約，直至俄羅斯球季完結（2022年6月30日）。

根據以上情況而在季中暫時中止合約的球員及教練，都會被視為自由身，直至2022年6月30日，可以自由地與另一間球會簽約，不用承擔任何後果。如果新東家所在國家的註冊窗口已關閉，這些球員獲准特別註冊，註冊窗口將開放至2022年4月7日。國際足協規定，每間球會最多只可簽入兩名上述情況的球員。

換言之，現在俄、烏落班的外援，可以自由身到其他國家的球會做「臨時工」，直至季尾。