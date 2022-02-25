烏克蘭局勢｜三歐洲國家隊拒訪俄羅斯踢附加賽　國際足協譴責暴力

就俄烏衝突升級，國際足協今日（25日）發聲明，譴責俄羅斯在烏克蘭使用武力，以及用任何形式的暴力解決衝突，呼籲各方透過對話恢復和平。國際足協會繼續關注兩國的足球事務，並會更新世界盃外圍賽的情況。



波蘭、瑞典及捷克足總發聯合聲明，表示不願意在接下來的世界盃外圍賽附加賽中作客俄羅斯，要求國際足協及歐洲足協回應。在3月底的歐洲區附加賽準決賽，波蘭需要作客俄羅斯，若果瑞典或捷克在另一場準決賽勝出，有機會在附加賽決賽要到俄羅斯。

波蘭、瑞典及捷克足總發聯合聲明，不願意到俄羅斯作客踢世界盃附加賽。（Twitter）

國際足協及歐洲足協未有正面回應，前者今日發聲明：「譴責俄羅斯在烏克蘭使用武力以及用任何形式的暴力手段去解決衝突。暴力不是解決問題的方法，國際足協呼籲各方通過建設性的對話恢復和平。國際足協還會繼續聲援在這場衝突中受影響的民眾。」

國際足協續指：「就烏克蘭和俄羅斯的足球事務，國際足協將繼續關注及更新即將舉行的2022年卡塔爾世界盃外圍賽附加賽情況。」

歐洲足協昨日發聲明，譴責俄羅斯在烏克蘭的軍事入侵，聲援烏克蘭的足球界，並隨時向烏克蘭人民伸出援手。歐洲足協會以嚴肅及緊急的態度處理，執教委員會會在今日作出決定及公布。