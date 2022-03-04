烏克蘭要求對蘇格蘭世盃外延期　俄羅斯上訴冀推翻兩大足協決定

俄羅斯入侵烏克蘭一星期，戰火依然未平息，烏克蘭方面向國際足協申請，希望本月底舉行的世界盃外圍賽能夠延期上演。另外，早前被禁賽的俄羅斯，亦向國際及歐洲足協上訴。



世界盃外圍賽歐洲區附加賽，烏克蘭與蘇格蘭爭晉級，力爭世界盃入場券。不過，烏克蘭局勢依然不穩，故此當地足總向國際足協申請，押後原定本月底舉行的世盃外賽事，FIFA方面確認收到延期的請求，並積極與歐洲足協及蘇格蘭足總協調，尋求最佳的解決方案。

烏克蘭原定在本月24日作客鬥蘇格蘭，其後勝方將對威爾斯或奧地利，勝方將取得世界盃決賽周入場券，若果烏克蘭一仗延期的話，另一場賽事亦會受影響。

烏克蘭足總希望世盃外能夠押後上演。（資料圖片／Getty Images）

當俄羅斯入侵烏克蘭後，國際體壇包括國際足協亦加入制裁行列，俄羅斯足總當然不滿裁決，隨即向國際及歐洲足協上訴，表示倘若兩大足協堅持的話，不排除尋求國際體育仲裁法庭介入。

無獨有偶，俄羅斯原本亦需要出戰世盃外歐洲區附加賽，與波蘭爭晉級，但早前被國際足協及歐洲足協禁止出戰所有賽事，無法爭逐卡塔爾世界盃決賽周的席位。

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