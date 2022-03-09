國際足協宣布波蘭直入世界盃附加賽決賽　蘇格蘭對烏克蘭延期

國際足協正式宣布，在俄羅斯被踢出今屆世界盃附加賽後，波蘭自動晉級歐洲區附加賽B組決賽，將面對瑞典及捷克的勝方。國際足協亦接納烏克蘭的申請，將他們對蘇格蘭的A組準決賽，延期至6月。



國際足協的組織委員會宣布兩個關於世界盃歐洲區附加賽的重要決定。烏克蘭足總向國際足協反映，以現時俄烏戰爭局勢，他們難以在今月組織球隊往英國參賽及訓練。國際足協與歐洲足協以及歐洲區附加賽A組4支隊伍的足總商量後，一致同意請求，將原定於2022年3月24日舉行、蘇格蘭對烏克蘭的A組準決賽，推遲至6月的國際賽期，故此A組決賽亦延至6月。至於另一場A組準決賽、威爾斯對奧地利就在3月24日如期舉行。

另一個決定是，波蘭直入歐洲區附加賽B組決賽。國際足協及歐洲足協執行委員會在2月28日宣布暫時禁止俄羅斯球隊參加兩足協的賽事，所以國際足協組織委員會如今宣布，波蘭在歐洲區附加賽B組準決賽輪空，直入決賽，面對瑞典及捷克的勝方。原本波蘭在準決賽要對俄羅斯。