俄羅斯被踢出2022世界盃及歐霸　莫耶斯：完全同意這個決定

俄羅斯和烏克蘭衝突加劇，國際足協和歐足協此前發表聯合聲明，確認俄羅斯和國內球會將被禁止參加所有FIFA及UEFA旗下的賽事。英超韋斯咸主帥莫耶斯受訪時也談到兩大足協的決定，他表示完全同意。



國際足協及歐洲足協日前發表聯合聲明，宣布禁止所有俄羅斯球會和國家隊參加國際賽事，意味俄羅斯將被踢出3月舉行的2022世界盃附加賽及今年底在卡塔爾上演的2022世界盃決賽周，即將與RB萊比錫出戰歐霸16強的俄羅斯球會莫斯科斯巴達，被即時淘汰。

國際足協及歐洲足協日前發表聯合聲明，宣布禁止所有俄羅斯球會和國家隊參加國際賽事。（Getty Images）

英超韋斯咸主帥莫耶斯在接受訪問時表示，絕對認同以上做法：「我完全同意這個決定，我們甚至可以更快地做出這個決定；足球在全世界是如此強大的一個工具，因此我們採取行動並將他們完全孤立真的很重要。」

莫耶斯：足球在全世界是如此強大的一個工具。（資料圖片／Getty Images）

足球以外，體育界對俄羅斯亦全方位下達禁令。國際奧委會建議，禁止所有俄羅斯及白俄羅斯運動員及官員參與體育賽事。首當其衝的，將會是今年3月4日至13日上演的2022北京殘疾人冬季奧運會。國際奧委會執行委員會亦敦促體育界暫時不要在俄羅斯或白俄羅斯舉行任何體育賽事。