俄軍事行動影響世界盃附加賽　瑞典足總主席：無意欲到那邊比賽

烏克蘭跟俄羅斯關係惡化,烏克蘭超級足球聯賽先宣布暫停,而另有指,烏克蘭國內所有體育賽事,亦將取消。世界盃歐洲區附加賽3月開打,然而俄羅斯及烏克蘭雙雙為參賽隊伍,至今賽事能否如常舉行仍是未知之數。

與俄羅斯同組的瑞典,面對或要赴俄作戰,其足總主席形容「難以想像」。



俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」,被指已在烏克蘭邊境部署大量坦克,面臨戰爭危機,體育比賽並非必然。惟世界盃歐洲區附加賽下月舉行,烏克蘭及俄羅斯分別在A、B兩組出擊,如今狀況,賽事未知能否如期進行。

與俄羅斯同組的瑞典,面對或要赴俄作戰。(Getty Images)

俄羅斯國腳反對戰爭成第一人 前國家隊隊長史莫洛夫為烏克蘭心碎

與俄羅斯同組的瑞典將先面對捷克,若與俄國雙雙首輪勝出,兩者將相遇爭出線資格。今日瑞典足總主席尼爾遜(Karl-Erik Nilsson)直言睡醒一覺,一切也變了:「今早起來的感覺是,若你說要到俄羅斯比賽的話,這接近是難以想像的事。」

世界盃歐洲區附加賽分組形勢:



A組

蘇格蘭 Vs 烏克蘭

威爾斯 Vs 奧地利



B組

俄羅斯 Vs 波蘭

瑞典 Vs 捷克



C組

意大利 Vs 北馬其頓

葡萄牙 Vs 土耳其



世界秩序陷入恐慌,尼爾遜表示與烏克蘭同在一起,「在煉獄中,足球並不重要」。最後這名瑞典足總主席強調,到俄羅斯踢比賽不是考慮之一:「周遭看看吧,我們絕對沒有意欲到那裏比賽。」

卡塔爾世界盃出線球隊(已有12隊):