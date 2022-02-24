俄軍事行動影響世界盃附加賽　瑞典足總主席：無意欲到那邊比賽

烏克蘭跟俄羅斯關係惡化，烏克蘭超級足球聯賽先宣布暫停，而另有指，烏克蘭國內所有體育賽事，亦將取消。世界盃歐洲區附加賽3月開打，然而俄羅斯及烏克蘭雙雙為參賽隊伍，至今賽事能否如常舉行仍是未知之數。

與俄羅斯同組的瑞典，面對或要赴俄作戰，其足總主席形容「難以想像」。



俄羅斯總統普京正式下令對烏克蘭東部頓巴斯地區展開「特別軍事行動」，被指已在烏克蘭邊境部署大量坦克，面臨戰爭危機，體育比賽並非必然。惟世界盃歐洲區附加賽下月舉行，烏克蘭及俄羅斯分別在A、B兩組出擊，如今狀況，賽事未知能否如期進行。

與俄羅斯同組的瑞典，面對或要赴俄作戰。（Getty Images）

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與俄羅斯同組的瑞典將先面對捷克，若與俄國雙雙首輪勝出，兩者將相遇爭出線資格。今日瑞典足總主席尼爾遜（Karl-Erik Nilsson）直言睡醒一覺，一切也變了：「今早起來的感覺是，若你說要到俄羅斯比賽的話，這接近是難以想像的事。」

世界盃歐洲區附加賽分組形勢：



A組

蘇格蘭 Vs 烏克蘭

威爾斯 Vs 奧地利



B組

俄羅斯 Vs 波蘭

瑞典 Vs 捷克



C組

意大利 Vs 北馬其頓

葡萄牙 Vs 土耳其



世界秩序陷入恐慌，尼爾遜表示與烏克蘭同在一起，「在煉獄中，足球並不重要」。最後這名瑞典足總主席強調，到俄羅斯踢比賽不是考慮之一：「周遭看看吧，我們絕對沒有意欲到那裏比賽。」

卡塔爾世界盃出線球隊（已有12隊）：