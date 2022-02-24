足球熱話｜瑞典名帥艾歷臣憶述朝鮮奇遇　接要求幫忙世界盃抽好籤

英格蘭國家隊前主帥、瑞典名帥艾歷臣，足球事業早已轉到亞洲。他近日在電台節目話當年，回憶造訪朝鮮的經歷。

時為2010年南非世界盃，朝鮮相隔近半世紀，再次亮相決賽周。艾歷臣收到一個要求，要求他幫忙，一個他幫不到的忙……



艾歷臣2019年退任菲律賓國家隊主帥，轉任顧問。他接受英媒《BBC》一個關於體育界罪案的錄音節目訪問，講述他擔任老牌球隊諾士郡的足球總監期間，曾到朝鮮公幹。

瑞典名帥艾歷臣，曾到中超執教。（Getty Images）

諾士郡當時被商人Russell King 牽頭的財團入主，他的公司據稱擁有朝鮮的金、鐵和煤礦開採權。他入主後聘請艾歷臣，此外又嘗試投資F1蘇巴（Sauber）車隊，惟Russell King及後被裁定干犯行騙等罪。

艾歷臣2009年擔任諾士郡足球總監，人生從此不一樣。（Getty Images）

艾歷臣在節目稱，當時應Russell King要求到朝鮮首都平壤公幹，洽談開採權。一行人抵埗之後，獲當地官員接見，「傾生意」卻變成「傾援助」。艾歷臣說朝鮮代表知道他是國際足協委員，於是問道可否幫忙，「我說如果能夠，當然可以。我以為他們想要足球或球鞋之類的物品」。豈料，要求超出他想像。

朝鮮對巴西取得當屆唯一入球。（Getty Images）

當時正待南非世界盃抽籤，朝鮮繼1966年打入八強後，再次出線世界盃決賽周。艾歷臣指朝鮮代表「講到明」：「他們想要簡單的抽籤，想我幫手。我說我不能幫，無人能幫，而且是犯罪。」

面對C朗領軍的葡萄牙，慘吞7蛋。（Getty Images）

艾歷臣坦言至此才明白自己到朝鮮的原因。他斷言拒絕對方要求，但對方不相信。艾歷臣說：「驚奇的是他們看來不相信我做不到，只是認為我不想做。」

朝鮮結果在該屆賽事抽中下下籤，同組有「森巴王國」巴西，又有C朗拿度坐鎮的葡萄牙，以及杜奧巴任隊長的科特迪瓦。朝鮮最終三戰皆北出局，僅在對巴西一仗取得唯一入球。

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